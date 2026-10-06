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"نيويورك تايمز": عصر نفوذ اللوبي الصهيوني "إيباك" انتهى في أميركا

2026-10-06 13:28
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أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها اليوم الثلاثاء 06 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى نهاية عصر قوة اللوبي الصهيوني المعروف بـ"إيباك"، في الولايات المتحدة، موضحة أن هذا اللوبي تحول الى عبء على السياسيين الديمقراطيين ومصدر توتر لليهود الأميركيين.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن اللوبي الصهيوني في أميركا، لم يعد مقبولًا من الحزب الديمقراطي، وأن الديمقراطيين لا يقبلون الدعم المالي من هذا اللوبي الذي فقد مكانته أيضًا بسبب دعمه غير المشروط للكيان الصهيوني وانحيازه إلى الجمهوريين، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إنه في وقت من الأوقات، كان الدعم غير المشروط لـ"إسرائيل" في الكونغرس مسألة عادية بسبب نفوذ "إيباك"، لكن حرب غزة غيرت الأوضاع وقللت شعبية هذا الكيان.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته "إن بي سي" عام 2026، فإن 32% فقط من الناخبين الأميركيين لديهم نظرة إيجابية تجاه هذا الكيان.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، فقد أنفق "إيباك" ملايين الدولارات لإسقاط المرشحين الديمقراطيين الذين يتبنون مقاربات مناهضة لـ"إسرائيل"، لكنه فشل.

وقال بعض الديمقراطيين أيضًا إنهم لم يعودوا يريدون تلقي أموال من إيباك لأنهم يخشون أن يؤثر هذا الارتباط سلبًا على خياراتهم الانتخابية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي
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