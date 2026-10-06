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مطار أبها خارج الخدمة بعد استهدافه بالصواريخ اليمنية
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مطار أبها خارج الخدمة بعد استهدافه بالصواريخ اليمنية

2026-10-06 13:30
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها "تمكنت -بعون الله- من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى في أوساطهم وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، وسط حالة من الإرباك في صفوف العدو".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأن القوات المسلحة تواصل استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في جبهات متعددة بهدف إفشال مخططات العدو السعودي في التقدم صوب المحافظات اليمنية ومحاولة احتلالها والسيطرة عليها.

وعلى صعيد متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء 06 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عملية استهداف لمطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، مؤكدة أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

وجددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية كونها أصبحت مسرحاً للعمليات العسكرية اليمنية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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