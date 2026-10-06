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لبنان

اعتداءات مستمرة.. قصف مدفعي وتوغلات وتحركات للآليات الصهيونية جنوبي لبنان
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لبنان

اعتداءات مستمرة.. قصف مدفعي وتوغلات وتحركات للآليات الصهيونية جنوبي لبنان

2026-10-06 14:01
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يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ سُجّلت منذ منتصف الليل سلسلة من الاعتداءات الصهيونية، تمثلت بقصف مدفعي استهدف وادي السلوقي والمنصوري ووادي زبقين، كما استهدفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" صباحًا أطراف بلدتي حداثا وبرعشيت، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة برعشيت.

وألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية على أحد المنازل عند أطراف بلدة حاريص.

وفي سياق متصل، توغلت جرافة من طراز D9 وثلاث آليات معادية، انطلاقًا من منطقة "عذرائيل" على أطراف كفرشوبا، وعملت على فتح الساتر الترابي في منطقة "شانوح"، ووصلت إلى قرب المنازل في حلتا، قبل أن تنسحب باتجاه بسطرة.

كما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري.

ورُصد تحرك لآليات العدو في بلدة زوطر الشرقية.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
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