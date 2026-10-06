قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، إن المعدات الجديدة الدفاعية والهجومية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، كانت تُنتَج يوميًا خلال الحرب المفروضة التي استمرت 40 يومًا (رمضان)، واليوم لا يزال إنتاجها مستمرًا بكثافة وحِدّة، مؤكدًا أنه يوجد الآن مخزون كبير من هذه المعدات بحوزة قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن العميد محمد أكرمي نيا، تحدث في مقابلة صحفية عن تجارب الجيش وجاهزيته من حيث المعدات قائلًا: لقد اكتسبنا تجارب جيدة، وأدركنا أين وكيف تكمن نقاط ضعف العدو. كما ارتفعت ثقتنا بأنفسنا في مواجهة العدو بشكل كبير.

وأضاف: لقد استخدمنا أيضًا معدات جديدة سيتم الإعلان عنها إعلاميًا في الوقت المناسب وعند الضرورة. وستُعرَّف هذه المعدات في مجالات الدفاع والهجوم، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقتها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني: إن هذه المعدات كانت تُنتَج يوميًا خلال الحرب، واليوم لا يزال إنتاجها مستمرًا بكثافة وحِدّة. والآن يوجد مخزون كبير من هذه المعدات بحوزة قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجيش يمتلك الجاهزية اللازمة من حيث المعدات.

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