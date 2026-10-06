تزامنًا مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، عبّر عدد من الشخصيات السياسية والفصائلية في محافظة نينوى في العراق عن رفضهم قرار حظر هبوط الطيران المدني الإيراني في المطارات العراقية، مطالبين الحكومة العراقية بإعادة النظر في القرار، مؤكدين ضرورة الحفاظ على السيادة والمصلحة الوطنية.

وقال عضو شورى بدر في الموصل معتصم شريف ، إن قرار حظر هبوط الطيران المدني الإيراني في المطارات العراقية أثار استغرابًا، معتبرًا أن القرار يفرض قيودًا على حركة الطيران المدني، وداعيًا إلى مراجعة تداعياته وانعكاساته على المصالح العراقية.

من جانبه، قال القيادي في التوجيه العقائدي للحشد الشعبي عبد الملك فاضل، إن القرار جاء امتثالًا لقرارات أميركية، مشيرًا إلى أن فرض القيود على الطيران الإيراني يمثل مساسًا بالسيادة العراقية، داعيًا إلى موقف يحافظ على استقلال القرار الوطني بعيدًا عن الضغوط الخارجية.

بدوره، أعلن عضو ائتلاف دولة القانون أبو سالم عبد الله، تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن قرار حظر طيرانها في مطارات بغداد، مؤكدًا أهمية مراجعة القرار بما ينسجم مع المصالح العراقية، ويحافظ على العلاقات الإقليمية وفق المصالح المشتركة، فيما طالب أبو فاضل، القيادي في عصائب أهل الحق، الحكومة العراقية بالنظر في القرار وإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة بالطيران المدني ينبغي أن تراعي المصلحة العامة والسيادة الوطنية، وأن تنسجم مع مصالح العراق وعلاقاته مع محيطه الإقليمي.

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، وسط دعوات من المتحدثين إلى مراجعة قرار حظر الطيران الإيراني، واعتبار السيادة والمصلحة الوطنية من أبرز الاعتبارات في اتخاذ مثل هذه القرارات.



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