استنكرت حركة حماس ما ورد في بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناسبة ذكرى السابع من أكتوبر، معتبرةً أنه تضمن "مغالطات" وتجاوزًا لحقائق ثابتة، وطالبته بالتراجع عنها.

وفي تصريح صحفي، قالت الحركة "إن البيان أعاد الترويج لروايات كاذبة بشأن أحداث السابع من أكتوبر، ولا سيما الادعاءات المتعلقة باستهداف "المدنيين" والاعتداءات "الجنسية" وإساءة التعامل مع الأسرى لدى المقاومة"، معتبرةً أن هذه الروايات أثبتت تقارير حقوقية وتحقيقات صحفية زيفها.

واعتبرت حماس أن البيان يمثل "تبنيًا مستهجنًا للرواية الصهيونية الكاذبة والمضللة"، واجتزاءً للأحداث من سياقها التاريخي، مشيرةً إلى عقود من الاحتلال والحصار والمجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأسراه.

كما انتقدت الحركة اللغة التي استخدمها البيان في وصف الحرب على قطاع غزة، معتبرةً أنها تقلل من حجم جرائم حرب وإبادة ارتُكبت بحق الفلسطينيين، من قتل للمدنيين وتدمير للمدن والبنى المدنية.

وطالبت حماس الأمين العام للأمم المتحدة بالتراجع عما ورد في بيانه، داعيةً الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في إنهاء الاحتلال ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والتدخل العاجل لإغاثة سكان قطاع غزة، إلى جانب التحرك لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم ضد الإنسانية.

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