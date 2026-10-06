نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة لرئيس الحركة الشهيد يحيى السنوار، إلى جانب أنيس إسماعيل الدربي من كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة "تل السلطان" في لواء رفح، وقائد الكتيبة محمود حمدان، وذلك خلال التحضيرات الميدانية لمعركة "طوفان الأقصى"، قبل استشهادهم في قطاع غزة.

ويظهر السنوار في المقطع خلال اجتماع ميداني مع الدربي وحمدان، وهو يطالع خرائط عملياتية ويقدم توجيهات تتعلق بإدارة الاشتباك مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما توثق المشاهد مشاركة الدربي في التصدي للقوات "الإسرائيلية" التي توغلت في رفح، إلى جانب لقطات من التدريبات العسكرية التي خضع لها في مواقع تابعة للقسام قبل اندلاع الحرب.

وكان السنوار قد استشهد في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إثر اشتباك مسلح مع القوات "الإسرائيلية" في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتداول ناشطون فلسطينيون المشاهد على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى" البطولية، مستعيدين حضور السنوار بوصفه أحد أبرز قادة حركة حماس، ومشيرين إلى رمزية ظهوره في الميدان خلال المواجهات في رفح.

وربط بعض المتابعين بين صور السنوار في المقطع وصور قادة تاريخيين للمقاومة، مستحضرين الكوفية والعباءة وهيئته في ميدان القتال، فيما أشار آخرون إلى أن حضوره الرمزي لا يرتبط بالمشاهد الميدانية فقط، بل يمتد إلى سيرته وكتاباته ومذكراته التي يرون أنها تحولت إلى مصدر إلهام لدى بعض الفلسطينيين.

واستعاد مدونون أبياتًا شعرية شهيرة: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، تعليقًا على المشاهد التي ظهر فيها السنوار خلال معارك تل السلطان في رفح.

كما ربط ناشطون بين استمرار تداول صور السنوار وتصريحات من يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، الذي كان قد هدّد في وقت سابق بإحراق جثته إذا أصبح وزيرًا للحرب، معتبرين أن بقاء صوره حاضرة بعد استشهاده يعكس، من وجهة نظرهم، استمرار حضوره الرمزي وحجم الجدل الذي لا تزال شخصيته تثيره في فلسطين وكيان العدو.

وتأتي المشاهد ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تنتجها وتبثها كتائب القسام، بهدف توثيق مسيرة قادتها الميدانيين ومقاتليها الذين استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات العسكرية في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.

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