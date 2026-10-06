المقال التالي من 1958 إلى 2026..التاريخ الأسود لأميركا في لبنان
لبنان
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
لبنان
إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله (رض)
17:40 |الشيخ قاسم: تضحيات الشعب الفلسطيني كبيرة والظلم "الإسرائيلي" الأميركي الغربي غير عادي وغير طبيعي لكن مع نبل هذا الشعب ومع تضحياته لا بدّ أن ينتصر
17:40 |الشيخ قاسم: الحرب جولات ولكن الجولة الأخيرة هي لأصحاب الأرض والحق ولمن ساروا على درب المجاهدين والشهداء
17:39 |الشيخ قاسم: نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأميركية وغير الأميركية ونتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين
17:39 |الشيخ قاسم: أدعو الله تعالى أن يوفقهم في فلسطين المحتلة في غزة والضفة الغربية والقدس لأن يكونوا في أعلى المراتب والمواقع وأن يتحرروا ويُحرِّروا
17:38 |الشيخ قاسم: لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدوان موجود اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل أما أن يُقال لنا: "قدموا ليخرج العدو" لا شيء نقدمه لأنه مُعتدى علينا وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو
17:38 |الشيخ قاسم: الحل يبدأ بخروج العدو صاغرًا ومعه الأميركي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا هذا هو الحل بالنسبة إلينا ولا تسألوننا عن حلول أخرى
17:37 |الشيخ قاسم: الشعب العراقي مؤهل أن يطرد المحتلين كائنًا ما كانوا وفي أي اتجاهات ليكون العراق مستقلًا وعزيزًا وقويًا
17:37 |الشيخ قاسم: تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين
17:37 |الشيخ قاسم: هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل وخصوصًا في السنتين الأخيرتين
17:36 |الشيخ قاسم: السيد نصرالله أخذ المقاومة كتكليف وكمشروع من الإمام الخميني ثم من الإمام الخامنئي ومن الإمام موسى الصدر
17:36 |الشيخ قاسم: أحيي الشعب العراقي العزيز ومرجعية هذا الشعب والقيادة والحشد الشعبي وكل القوى المسلحة وكل أطياف وفئات الشعب العراقي لأنهم نجحوا في أن يطردوا المحتل الأميركي
17:33 |الشيخ قاسم: المقاوم الأول هو السيد نصر الله لأنه أسس لها وعبّأ على أساسها وعمل مع كل المقاومين في العالم من أجل أن تكون هناك لحمة وصِلة وتفاعل
17:32 |الشيخ قاسم: الأحرار في العالم كانوا ينظرون إلى السيد نصرالله النظرة المشرقة لأنه أيضًا توجه إلى المستضعفين
17:32 |الشيخ قاسم: كان السيد نصرالله على المستوى الداخلي وطنيًا بامتياز لأنه مع العيش المشترك ومع الطائف ومع الوحدة الوطنية
17:31 |الشيخ قاسم: كان السيد نصر الله يذكر الارتباط بالإمام المهدي وبالراية المهدوية وكان يركز دائمًا على أننا في عصر الانتظار والثقة بالنصر المؤزر الذي يعم العالم وبالعدالة التي ستعم العالم
17:31 |الشيخ قاسم: السيد نصرالله كان حريصًا جدًا على الوحدة بين السنة والشيعة وعلى الوحدة في داخل الشيعة وعلى امتداد الوحدة على المستوى الوطني وعلى المستوى العام الإنساني
17:27 |الشيخ قاسم: نهج الجهاد هو نهج متكامل ونحن بحاجة إلى أن نجمع ونتعرف على هذه العناوين ونتعرف على التفاصيل التي ألقاها السيد نصرالله خلال هذه العقود مما جعلنا نعيش عمليًا القوة الحقيقية في مواجهة التحديات
17:26 |الشيخ قاسم: ميزة سماحة السيد نصرالله أنه ركز كثيراً في مسألة الجهاد على العنوان الكربلائي والعاشورائي وعلى قيادة الإمام الحسين (ع)
17:24 |الشيخ قاسم: عمل السيد نصر الله على التربية على الجهاد وهو أصل يحفظ ديننا وأرضنا ولنواجه الظلم والاستعمار
17:22 |الشيخ قاسم: عمل السيد نصر الله لابراز أفكار وعقائد وتوجيهات الاسلام والسياسات العامة التي يؤسس عليها الاسلام وهذا مهم جدًا لنفهم أنه واحد من الذين عملوا خلال التاريخ على حفظ هذا المنهج وتقديمه بطريقة عصرية
17:21 |الشيخ قاسم: كان من الثوابت التي عمل عليها السيد نصر الله هو الارتباط بالاسلام المحمدي الأصيل المعني بتربية الانسان ويعطيه المنهج الذي يصلح حياته ويعطيه السعادة في الآخرة
17:19 |الشيخ قاسم: السيد نصر الله خلف السيد عباس الموسوي بعد شهادته عام 1992 وتسلم الأمانة العامة لمدة 32 عامًا
17:19 |الشيخ قاسم: نحن أمام تراث كبير جدًا وثروة كبيرة لا بد أن نجمعها ونوفرها للناس والباحثين وللأجيال القادمة ولذا كان إطلاق هذه المؤسسة
17:17 |الشيخ قاسم: هذه المؤسسة يشرف عليها الأمين العام ولها هيكليتها وتهدف لحفظ تراث السيد نصر الله الكبير في حياته على مستوى لبنان والمنطقة
17:16 |الشيخ قاسم: نلتقي اليوم في رحاب ذكرى السيدين الشهيدين السيد نصر الله والسيد الهاشمي لنطلق المؤسسة التي ستهتم بحفظ آثار وتراث سيد شهداء الأمة (رضوان الله عليه)
17:14 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)
17:10 |عرض فيديو ترويجي من أرشيف السيد نصر الله يتضمن مشاهد تعرض للمرة الأولى وهو من انتاج مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة (رض)
17:09 |السيد قشاقش: شرعنا بترجمة سيرة سماحة السيد الشهيد إلى الفارسية وقريبًا سيتم ترجمتها للغات أخرى
17:08 |السيد قشاقش: من الممكن للكتاب والمؤسسات التعاون معنا لاطلاق أي عمل مرتبط بالسيد وفق الضوابط المرعية من قبل المؤسسة
17:07 |السيد قشاقش: هناك نافذة بعنوان "اسأل السيد" وهي تقدم قدرات بحث ذكية للبحث في كلام السيد وهي تشمل أكثر من 3 آلاف مقابلة ونص
17:06 |السيد قشاقش: خلال 3 أشهر تم تشكيل فريق للأرشفة وتدريب فريق للتاريخ الشفوي والشعبوي وتشكيل فريق للدراسات المرتبطة بسماحته وتأسيس موقع الكتروني وصفحات على وسائل التواصل ويمكن من اليوم تصفح الموقع
17:06 |السيد قشاقش: أطلقنا عبر الموقع استمارة التطوع الالكترونية لكل المحبين للاستفادة من خبراتهم في أعمال تطوعية
17:06 |السيد قشاقش: هناك نافذة للمشاركة في جمع الأرشيف ونأمل من جميع الجمهور ممن يملك وثيقة ليتم أرشفتها
16:59 |السيد قشاقش: هذه المؤسسة ترتكز لمبادئ حاكمة وهي الأصالة والعمق والشمولية والابتكار والتفاعلية والمشاركة التجديد والالهام والصدق والدقة
16:57 |السيد قشاقش: هذه المؤسسة تحفظ النموذج الذي قدمه السيد نصر الله وهي توضح أهمية منهجه وتظهير أهمية القيادة العلمائية والبعد الأممي لشخصية السيد نصر الله والتأسيس للمدرسة الفكرية الإسلامية المقاومة لسماحته
16:55 |السيد قشاقش: هذه المؤسسة هي اقتداء بهدى السيد نصر الله فهو نهج ومدرسة يجب أن يستمرا وذلك عبر نقل التجربة ونقل النموذج
16:54 |السيد قشاقش: مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) بُنيت لحفظ تراث هذه الشخصية العظيمة التي من علينا الله بها ووجوب حفظ أمانة دمائه
16:50 |بدء كلمة مدير مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله (رض) السيد الدكتور حسين قشاقش
16:39 |بدء حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)