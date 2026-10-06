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فلسطين

النخالة: معركة طوفان الأقصى رد طبيعي ومشروع على عقود من العدوان الصهيوني
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فلسطين

النخالة: معركة طوفان الأقصى رد طبيعي ومشروع على عقود من العدوان الصهيوني

2026-10-06 17:05
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‏أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على أن معركة طوفان الأقصى جاءت كرد طبيعي ومشروع على عقود من العدوان الصهيوني المتواصل، والاعتداءات الممنهجة على المسجد الأقصى، واستمرار الاستيطان، واحتجاز آلاف الأسرى، مشيراً إلى أن العام الحالي يمثل عام الثبات والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

كلام النخالة جاء خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي والذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى، وجه فيها تحية إجلال وثبات للشعب الفلسطيني المرابط ولجبهات المساندة الإقليمية، مؤكداً أن المواجهة الحالية هي معركة أمة واحدة في مواجهة المشروع الصهيوني وحلفائه.

وبيّن النخالة حصيلة الثمن الباهظ الذي قدمه الشعب الفلسطيني والجبهات المساندة، حيث ارتقى أكثر من 80 ألف شهيد ووقع نحو 200 ألف جريح ومعاق في فلسطين، فيما تجاوز إجمالي الشهداء على كافة جبهات المواجهة 90 ألف شهيد، مؤكداً أن المقاومة قدمت مبادرات عديدة وتعاطت بإيجابية كاملة مع جهود الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال واصل رفع راية القتل والتهجير وتوسيع عدوانه ليشمل الضفة الغربية.

‏ووجه النخالة رسائل تحية ووفاء للجبهات المساندة، مشيداً بتضحيات شعب لبنان ورجال مقاوَمته الشرفاء الذين خاضوا المعارك وقدموا الشهداء ورفضوا التسويات المذلة على الجبهة الجنوبية، كما أثنى على الحضور اللافت والتأثير الميداني الكبير للشعب اليمني وقواته المسلحة، ومواقف الشعب الإيراني الشجاع وقيادته.

‏واختتم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كلمته بالتأكيد على أن صمود الشعب الفلسطيني الممتد لأكثر من مئة عام سيفشل مخططات الاحتلال وداعميه، وأن أرواح الشهداء في مختلف الساحات ستظل حية في الذاكرة ومشعلاً ينير طريق الحرية والاستقلال.

الكلمات المفتاحية
حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة طوفان الأقصى
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