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الشيخ قاسم: نرى تحرير الجنوب أمام أعيننا وجولة الحرب الأخيرة لأصحاب الأرض
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لبنان

الشيخ قاسم: نرى تحرير الجنوب أمام أعيننا وجولة الحرب الأخيرة لأصحاب الأرض

2026-10-06 17:47
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أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا ولن تتمكن "إسرائيل" من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين"، مضيفًا أن هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل وخصوصًا في السنتين الأخيرتين، مشددًا على أنه لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدوان موجود.

كلام الشيخ قاسم جاء خلال إطلاق مؤسسة حفظ آثار وتراث سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، حيث قال إن هذه المؤسسة يشرف عليها الأمين العام ولها هيكليتها وتهدف لحفظ تراث السيد نصر الله الكبير في حياته على مستوى لبنان والمنطقة، مضيفًا أن السيد نصر الله خلف السيد عباس الموسوي بعد شهادته عام 1992 وتسلم الأمانة العامة لمدة 32 عامًا.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشيخ نعيم قاسم السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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