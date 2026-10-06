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الطيران الحربي السعودي شن 66 غارة خلال 24 ساعة على اليمن
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عربي ودولي

الطيران الحربي السعودي شن 66 غارة خلال 24 ساعة على اليمن

2026-10-06 21:10
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 66 غارة جوية وصاروخية، استهدفت أعيانًا مدنية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة، مشيرةً إلى أن الهجمات نُفذت بواسطة طائرات "F-15" و"تايفون" وطائرات استطلاعية مسلحة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الطائرات أقلعت من قواعد خميس مشيط والطائف وقاعدة الملك فيصل البحرية، فيما نُفذت الهجمات الصاروخية من جيزان ونجران، ما أدى،إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 1,642 غارة جوية وصاروخية

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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