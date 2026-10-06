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حرس الثورة: "طوفان الأقصى" غيّر المعادلات ورسّخ المقاومة كحقيقة استراتيجية

2026-10-06 21:48
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أكد حرس الثورة الإسلامية، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى، أن العملية شكّلت حدثًا مفصليًا غيّر المعادلات الاستراتيجية في المنطقة، وأسهمت في تثبيت مسار الأفول الحتمي للكيان الصهيوني، وحوّلت جبهة المقاومة في المنطقة إلى "حقيقة استراتيجية لا يمكن إنكارها".

وقال حرس الثورة إن مرور ثلاث سنوات على 7 أكتوبر 2023 أظهر تغيرًا في المعادلات لمصلحة محور المقاومة، مشيرًا إلى أن النظام الصهيوني، إلى جانب الولايات المتحدة، يواجه أزمات بنيوية وهزائم متتالية.

وأضاف البيان أن "طوفان الأقصى"، وفق توصيف القائد الشهيد السيد علي الخامنئي، كان حادثة تصنع المستقبل، مشيرًا إلى أنها أسقطت أسطورة عدم قابلية الجيش الصهيوني للهزيمة، ورسخت واقعًا جديدًا في المنطقة.

وأشار إلى أن جبهات المقاومة في غزة ولبنان واليمن والعراق وسورية وإيران، وصولًا إلى الأراضي المحتلة، واجهت "إسرائيل" وداعميها الأميركيين والإقليميين ضمن ما وصفه باصطفاف واحد ومنسق.

وفي استعراضه للتطورات الإقليمية، قال حرس الثورة إن جبهة المقاومة وجّهت خلال الفترة الأخيرة، عبر عمليات وصفها بالدقيقة والمدمرة، ضربات إلى النظام الصهيوني والولايات المتحدة، وأن التطورات الميدانية أظهرت، مستوى التنسيق بين قوى المقاومة في مواجهة تهديدات وحروب أميركية وصهيونية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، رغم دعمها الكامل لجرائم النظام الصهيوني وتهديداتها المتكررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تحقق أهدافها المعلنةبل فقدت جزءًا من هيبتها الزائفة أمام الرأي العام العالمي.

وأكد حرس الثورة أن الحرب الأخيرة مع إيران أثبتت، أن عصر التهديد من دون تكلفة قد انتهى، محذرًا من أن أي خطأ في الحسابات أو أي محاولة لشن حرب جديدة على إيران ستقابل،برد مؤلم ومدمر".

ووصف البيان  الوضع الاقتصادي والسياسي والدولي للنظام الصهيوني، إلى جانب التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، بأنه نتيجة للتطورات الإقليمية، وربط ذلك بإغلاق إيران الإسلامية لمضيق هرمز وإحكام إدارتها عليه.

وأكد حرس الثورة أن محور المقاومة، رغم الضغوط واستشهاد عدد من قادته، لا يزال صامدًا، إذ أن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني فشلا في تحقيق هدف إضعاف إيران وهزيمتها وتقسيمها بوصفها قوة إقليمية.

وفي ختام البيان، خلّد حرس الثورة ذكرى  الشهداء القادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف وسائر مقاتلي المقاومة الذين استشهدوا، مؤكدًا استمرار مسار المقاومة حتى تحرير القدس الشريف والقضاء على النظام الصهيوني، و أن محور المقاومة بات، أكثر اتحادًا واقتدارًا واستعدادًا" من أي وقت مضى.

الكلمات المفتاحية
محور المقاومة حرس الثورة الاسلامية طوفان الأقصى
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