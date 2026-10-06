تجمع عدد من أبناء مدينة صيدا والجوار، بدعوة من التنظيم الشعبي الناصري، مساء اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عند جسر سينيق أمام معمل معالجة النفايات، في وقفة احتجاجية على خلفية الحريق الذي اندلع داخل أكوام النفايات، وما رافقه من انتشار كثيف للدخان والروائح في أجواء المدينة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة لدى الأهالي بشأن تداعياته الصحية والبيئية.

وطالب المشاركون بكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه، مؤكّدين أنّ أزمة معمل النفايات لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل أو المعالجات المؤقتة، بعدما تحولت، على مدى سنوات، إلى مصدر قلق بيئي وصحي دائم لأبناء صيدا والجوار.

وشدّد المحتجون على أن قضية المعمل ومخاطره البيئية ليست مستجدة، وأنّ التحركات المطالبة بمعالجة تداعياته سبقت هذه الوقفة، مشيرين إلى أن النائب الدكتور أسامة سعد سبق أن أثار الملف أمام الجهات القضائية المختصة، في سياق المطالبة بتحمل المسؤوليات ومحاسبة المقصرين ووضع حد للمخاطر الناجمة عن تراكم النفايات وآليات معالجتها.

واعتبر المشاركون أن ما بات يُعرف بـ"جبل النفايات" يشكل عبئًا بيئيًا وصحيًا متزايدًا على مدينة صيدا وأهلها، محذرين من تداعيات استمرار الوضع القائم على جودة الهواء والبيئة والصحة العامة، ومطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة تفضي إلى حل جذري ومستدام للأزمة.

وأكّد المعتصمون أن تحركهم سلمي، وأن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة في حال استمرار تجاهل مطالب أبناء المدينة، مشدّدين على أن صيدا ليست مكبًا للنفايات، وأن صحة أهلها وبيئتها ليستا موضع مساومة، وأن التحركات ستتواصل للضغط باتجاه معالجة فعلية وجذرية تحمي المدينة وسكانها.

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