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السيد أحمد.. جهادُ السرّ الطويل
خاص العهد

السيد أحمد.. جهادُ السرّ الطويل

2026-10-07 10:12
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لطيفة الحسيني - كاتب
403 مقالاً

صحافية لبنانية

إطلالةٌ على مُعاون عرفاني رافق الأمين على مدى 16 عامًا. مصداقٌ حقيقيٌّ للجهاد في السرّ، يُخفي معالمه، مكانته، وثقله. من الأمن الى الأركان، عمل القائد الجهادي الكبير السيد سهيل الحسيني - السيد أحمد على صَقل الخدمات اللوجستية للمقاومة. من صُحبة العماد، الى تسلّم الملفّات والميزانيات، وتحديث وتطوير الوحدات المُختلفة. 

من كان شريكًا للسيد أحمد في الملفّات المتعدّدة لمَسَ خِصاله العرفانية وصدْق تدبيره لعمرٍ طويل مضى، في الخدمة والخطّ والنهج، في توزيع المناوبات عليه وعلى أترابٍ في وحداته، ناقلًا إليهم صفاوة الإخلاص لما يُفيد هذه الحركة الإيمانية الجهادية، في العسكر كما في الأخلاق تمامًا، المنزلة نفسها.

 

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إنا على العهد القادة الشهداء القائد الجهادي السيد سهيل الحسيني
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