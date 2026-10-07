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عين على العدو

بعد تهديد سموتريتش سيناء.. المصريون يردون: بلطجي صهيوني متطرف
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عين على العدو

بعد تهديد سموتريتش سيناء.. المصريون يردون: بلطجي صهيوني متطرف

2026-10-07 11:05
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أثارت تصريحات وزير المالية في الكيان الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر وشبه جزيرة سيناء موجة من الانتقادات الحادة في وسائل الإعلام المصرية، وصل بعضها إلى إطلاق تهديدات مباشرة ضد الكيان.

وخلال مقابلة مصورة أجراها سموتريتش من منزله مع الموقع الحريدي "هشتيبلخ"، سُئل عن التهديدات المستقبلية التي قد تواجه "إسرائيل"، وما الذي يمكن أن يمنع مصر من مهاجمتها، ليرد: "ما الذي سيمنع مصر من مهاجمتنا؟ الفهم بأنه إذا هاجمونا، فلن تكون هناك سيناء، على الأقل".

وبعد هذه الجملة، انتقل سموتريتش إلى الحديث عن ساحات أخرى، فيما تناول جزء كبير من المقابلة الحرب في غزة، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق في القطاع، إضافة إلى وضع حماس وحزب الله والتهديدات التي تواجه "إسرائيل".

 كيف تناول الإعلام المصري تصريحات سموتريتش؟ 

في وسائل إعلام عربية، ولا سيما المصرية، جرى تقديم تصريحات سموتريتش في بعض التقارير باعتبارها تهديدًا "إسرائيليًا" بـ "محو سيناء" أو تهديدًا مباشرًا لمصر.

وزادت حساسية التصريحات كونها جاءت بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ 53 لحرب أكتوبر، التي تمثل محطة شديدة الحساسية في الذاكرة السياسية والعسكرية المصرية.

ولم تصدر، حتى الآن، وفق المعطيات الواردة، تصريحات رسمية عن الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية في القاهرة بشأن تصريحات سموتريتش.

في المقابل، شن عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة القريبة من دوائر الحكم في مصر هجومًا حادًا على الوزير الصهيوني.

وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه إذا "تصرفت "إسرائيل" بتهوّر، فلن تكون هناك دولة إسرائيلية"، محذرًا من أن أي تهديد لسيناء يعني مواجهة مباشرة مع مصر، مضيفًا أن: "ما حدث في 1967 لن يتكرر".

أما الإعلامي عمرو أديب، فرفع سقف التصعيد في برنامجه "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، قائلًا: "قبل أن تلقونا في البحر، أنتم ستكونون في المجاري"، مضيفًا: "لن تكون هناك "تل أبيب"، ولن يكون هناك مطار بن غوريون، ولن يكون هناك نتنياهو".

بدوره، هاجم عضو البرلمان والإعلامي مصطفى بكري سموتريتش، ووصفه بأنه "بلطجي صهيوني متطرف"، معتبرًا أنه يتعامل مع مصر وكأنها "أرض بلا صاحب".

وقال بكري إن الجيش المصري مستعد لـ "سحق كل من يجرؤ على المساس بالأمن القومي"، ووجّه رسالة مباشرة إلى سموتريتش قائلًا: "ستكون أسيرًا".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني مصر سيناء بتسلئيل سموتريتش
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