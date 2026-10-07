تحتضن تونس بشتى مدنها وساحاتها فعاليات تضامنية واسعة إحياء لذكرى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، محطة "طوفان الأقصى" التي أعادت رسم وجه الصراع العربي-الصهيوني وأكدت مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب التونسي.

وقد شهدت الساحات والجامعات والمؤسسات المدنية في تونس العاصمة ومختلف الجهات مثل بنزرت وصفاقس تحركات شعبية كبرى عكست عمق الالتصاق بالمقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع.

وتتزامن الذكرى الثالثة لملحمة السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع تصاعد الوعي الشعبي بأهمية المقاطعة الاقتصادية كأداة نضالية فعالة في وجه الاحتلال وشركاته الداعمة.

وتحت شعار "من ذكرى 7 أكتوبر إلى وعي المقاطعة"، تؤكد الحركات الشعبية والشبابية أن المقاطعة هي وعي مستمر وموقف ثابت يترجم التضامن العملي إلى ضغط اقتصادي حقيقي يرفض تمويل آلة الحرب والدمار، متسلحًا بهاشتاغ "طوفان_المقاطعة" لتثبيت هذا السلوك النضالي في الوجدان اليومي للشعب التونسي.

مشاهد الغضب والوفاء في الساحات التونسية

تميّزت الفعاليات الاحتجاجية برفع الأعلام الفلسطينية والتونسية جنبًا إلى جنب، وتخللتها وقفات جماهيرية حاشدة نظمتها جمعيات ومكونات المجتمع المدني (مثل جمعية أنصار فلسطين ببنزرت)، حيث علت هتافات التنديد بجرائم الاحتلال والعدوان المستمر على غزة ولبنان. وبرزت في الساحات تعبيرات رمزية تعكس الإرادة الصلبة للشعب التونسي وأحرار العالم في إسقاط أوهام الاحتلال وهيمنته، مؤكدين أن المشاريع الاستعمارية مصيرها السقوط والاندحار تحت أقدام الأحرار.

قراءة في أبعاد المعركة وتحولات الإقليم

وفي سياق الفكر السياسي والتحليلي المصاحب لهذه الفعاليات، حضرت مواقف وتحليلات قادة وممثلي قوى المقاومة الفلسطينية في تونس، وعلى رأسهم الدكتور عابد الزريعي ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء.

أكد الزريعي في تصريح لـ" العهد" الإخباري أن معركة السابع من أكتوبر مثلت منعطفًا تاريخيًا استراتيجيًا غير مسبوق في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني.

وبيّن الزريعي أن "طوفان الأقصى" أسقطت نظرية الأمن المطلق التي غذتها الإمبريالية العالمية والكيان الصهيوني، وأثبتت هشاشة البنية العسكرية والسياسية للاحتلال. وشدد على أن كل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية أو تفريغها من مضمونها قد فشلت أمام صلابة وتضحيات المقاومة والشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وعموم فلسطين.

واعتبر الزريعي أن الاحتضان الشعبي الواسع في تونس والدول العربية يؤكد أن معركة التحرر الوطني الفلسطيني هي معركة الأمة العربية جمعاء وليست شأنًا محليًا، مشيدًا بدور المنظمات النقابية والطلابية والشعبية التونسية في إبقاء شعلة التضامن والنضال التشاركي حية ومتوهجة.

ويؤكد إحياء ذكرى السابع من أكتوبر في تونس، عبر الفعاليات الميدانية والندوات الفكرية، أن النبض التونسي يظل نبضًا عروبيًا مقاومًا. ومع تأكيدات القيادات الوطنية والفلسطينية، تظل بوصلة الشارع موجهة نحو فلسطين التاريخية، إيمانًا بأن التغيرات الدولية والإقليمية الراهنة تفتح آفاقًا أرحب لمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

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