أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، أن طوفان الأقصى جاء كنتيجة طبيعة لعقود من الاحتلال والحصار والمعاناة والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار تدنيس الأقصى الشريف، وانتهاك حقوق الأسرى، وبناء المغتصبات، وفشل المجتمع الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني .

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أن ذكرى طوفان الأقصى تحلّ علينا اليوم وكيان العدو الاسرائيلي لا يزال يرتكب أبشع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي يندى لها جبين البشرية.

ولفت البيان إلى أن هذه الجرائم أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 74 ألف شهيد، وإصابة ما يربو عن 175 ألف آخرين، جلهم من النساء والأطفال، فضلًا عن الدمار الذي طال الأعيان المدنية والمعاناة الإنسانية التي لا تُوصف ولم يسبق لها مثيل.

كما أكد أن كيان العدو فشل في تحقيق أهدافه، وأن معركة طوفان الأقصى استطاعت أن تُعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وأن تقطع الطريق على المطبعين، وأن تحطم كبرياء الكيان الغاصب، وتثبت للعالم أنه أوهن من بيت العنكبوت.

وجدد البيان التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وعن الأرض والمقدسات الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وحَيَّا صمود الشعب الفلسطيني الذي أذهل العالم، مشيدًا بحركات المقاومة وفي المقدمة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين، وكذا حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة الذين قدموا الغالي والنفيس نصرة للقضية الفلسطينية.

وترحم البيان على الشهداء العظماء، مؤكدًا أن دماءهم الطاهرة ستُثمر عزًّا ونصرًا مبينًا بإذن الله.

وثمن الخطوات والمواقف العملية التي اتخذتها بعض الدول والشعوب الحرة دعمًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدّد على أنه ينبغي على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

ولفت البيان إلى أن اليمن أعلن منذ البداية المشاركة في إسناد فلسطين بكل الإمكانيات المتاحة ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وتحت شعار لستم وحدكم، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه فلسطين وشعبها المظلوم رغم أنه كان ولا يزال مثخناً بالحصار والعدوان المستمر عليه من قبل مملكة قرن الشيطان.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد المباركة لعملية طوفان الأقصى، وتأكيد تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والتأكيد بأن قضية فلسطين وتحريرها من نير الاحتلال "الإسرائيلي" هي القضية الأولى لليمن مهما كانت التضحيات ومهما تكالب عليه الأعداء.

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