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إيران

الجيش الايراني: سنوجّه ردًا أكثر قوة واتساعًا إذا ارتكب العدو عدوانًا جديدًا
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إيران

الجيش الايراني: سنوجّه ردًا أكثر قوة واتساعًا إذا ارتكب العدو عدوانًا جديدًا

2026-10-07 14:07
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجيش نفذ عمليات استباقية خلال الحرب الأخيرة، قائلًا: "سنكررها مستقبلًا عند الحاجة لردع العدو عن أي عدوان أو اعتداء".

وأضاف: "خلال الحرب، استُهدفت قواعد أميركية كانت تستعد لتنفيذ عمليات ضد إيران بواسطة طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإيراني"، مردفًا: "جرى تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية من النهج الدفاعي إلى الهجومي خلال فترة رئاسة الشهيد أمير موسوي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وتم تطبيق هذه العقيدة خلال الحرب الأخيرة".

كذلك، تابع: "نحدّث بنك أهداف العدو بصورة مستمرة، وقد استهدفنا عددًا كبيرًا من أهدافه في المنطقة، بينها قواعد عسكرية".

وشدد على أنه "إذا ارتكب العدو عدوانًا جديدًا، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستوجّه إليه ردًا أكثر قوة واتساعًا وحسمًا وسرعة"، مؤكدًا أنه "إذا وقع عدوان بري أميركي ودخلت القوات الأميركية الأراضي أو الجزر الإيرانية، فستصبح أكثر عرضة للاستهداف، والقوات المسلحة مستعدة لتوجيه ضربات كبيرة وحاسمة إليها".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الجيش الإيراني
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