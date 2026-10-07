Your browser does not support the video tag.

حرص القائد الجهادي الكبير السيد سهيل الحسيني - السيد أحمد خلال فترة تولّيه مهامه التي كان يوكل بها من قِبل سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) على بثّ روح العزيمة لدى مجاهدي المقاومة الإسلامية، مُركّزًا على أهمية عمل كلّ فرد منهم مهما كان حجمه.

كان السيد أحمد في مُحاضرته المباشرة مع المجاهدين، محطّ إلهامٍ ومصدر أمل، وأمامهم يتحدّث عن أهمية الإخلاص لله.

مكانة الإمام الخميني (قده) لدى السيد أحمد كانت مُقدّسة لا بل عالية. في أحد لقاءاته مع العالم الرباني والعرفاني سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، يتحدّث كيف أن "الإمام الخميني (قده) استطاع أن يُصلح أمة".

الكلمات المفتاحية