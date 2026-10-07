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عربي ودولي

ارتفاع العجز التجاري الأميركي خلال آب إلى 105.6 مليار دولار
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عربي ودولي

ارتفاع العجز التجاري الأميركي خلال آب إلى 105.6 مليار دولار

2026-10-07 17:48
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أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال آب/أغسطس 2026 بأكثر من التوقّعات.

وقالت الوزارة، إن "العجز التجاري بلغ خلال أغسطس (آب 2026) 105.6 مليار دولار مقابل 92.8 مليار دولار خلال يوليو (تموز 2026)، وفقًا للبيانات المعدّلة".

وأضافت الوزارة أنّ "قيمة الواردات الأميركية ارتفعت خلال أغسطس بنسبة 4.3 في المئة إلى 420.8 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 3.9 في المئة إلى 403.6 مليار دولار خلال يوليو".

وأشار التقرير إلى أنّ "عجز ميزان تجارة السلع ارتفع خلال أغسطس إلى 136.6 مليار دولار، مقابل 123.8 مليار دولار خلال يوليو، في حين استقر فائض ميزان تجارة الخدمات عند مستوى 31 مليار دولار دون تغيير".

وبيّن التقرير وجود "زيادة كبيرة في واردات المواد الخام والإمدادات الصناعية بما في ذلك النفط الخام، إلى جانب القفزة في واردات السلع الرأسمالية".

وكان خبراء اقتصاد قد توقّعوا ارتفاع العجز التجاري الأميركي إلى 99 مليار دولار مقابل 88.6 مليار دولار خلال تموز/يوليو 2026، بحسب البيانات الأوّلية.

وبذلك، ارتفع العجز التجاري لأكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2025، نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أعلى من معدّل ارتفاع الصادرات.

من جهته، قال المحلّل الاقتصادي في مؤسسة "نايشن وايد فايننشال ماركت"، أورين كلاشكين، إنّ "ارتفاع الأسعار يُفاقِم هذه التحركات، لكنْ، مع ذلك، فإنّ صافي حركة التجارة الخارجية سيُخَفِّض نمو إجمال الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي".

الكلمات المفتاحية
أميركا الولايات المتحدة الاقتصاد الأميركي العجز التجاري الأميركي
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