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إيران

‏عبد اللهي: توجيهات السيد مجتبى الخامنئي حول القضية الفلسطينية مستمرة حتى تحرير القدس
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إيران

‏عبد اللهي: توجيهات السيد مجتبى الخامنئي حول القضية الفلسطينية مستمرة حتى تحرير القدس

2026-10-07 18:41
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‏رأى رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي؛ اللواء علي عبد اللهي، أنّ "عملية "طوفان الأقصى" فاقت تَصوُّرات الكيان الصهيوني"، مؤکّدًا أنّ "الدفاع عن جبهة المقاومة سيستمر حتى تحرير القدس".

‏وقال عبد اللهي، في رسالة له بمناسبة الذكرى السنوية لعملية "طوفان الأقصى" التي نُفِّذت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إنّ "هذه العملية فاقت تَصوُّرات الكيان الصهيوني الزائف وبعثرت حسابات أعداء جبهة المقاومة وهزّت أركان الصهاينة".

‏وتابع قوله: "لقد حوَّل السابع من أكتوبر الإستراتيجية الدفاعية لجبهة المقاومة إلى إستراتيجية هجومية للدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني وأرضه، وعجَّلت بِأُفُول الكيان الصهيوني الغاصب والظالم وقاتل الأطفال".

‏أضاف: "ليعلم أعداء الأمة الإسلامية، ولا سيَّما الصهاينة المجرمون وعديمو الوطن، أنّ الملاحم التي سطَّرها شهداء جبهة المقاومة، وخصوصًا الشهداء العظام: الحاج قاسم سليماني، والسيد حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ستستمر وستضع حدًّا لكيان الاحتلال".

‏وأكّد أنّ "توجيهات وتدابير القائد الشهيد للأمة الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره)، وقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله) في الدفاع عن القضية الفلسطينية المقدّسة وجبهة المقاومة ستستمر حتى تحرير القدس الشريف".

الكلمات المفتاحية
إيران السيد مجتبى الخامنئي القدس
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