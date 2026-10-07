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مجلة أميركية: تأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية في الخليج جرّاء الهجمات اليمنية
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مجلة أميركية: تأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية في الخليج جرّاء الهجمات اليمنية

2026-10-07 18:46
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أكّدت مجلة "كوندي ناست ترافيلر" الأميركية، المتخصصة في مجال السياحة والسفر، أنّ "هناك تأخيرات كبيرة في الرحلات بين الرياض وبقية دول الخليج يوم الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول 2026)، عقب الهجمات اليمنية".

وأوضحت المجلة أنّ "الضربات الصاروخية من اليمن على السعودية تؤثّر في المجال الجوي السعودي"، مشيرةً إلى أنّ "شركة "فلاي دبي" تواجه إلغاءات هذا الأسبوع على رحلات إلى (مطار) أبها".

ولفتت "كوندي ناست ترافيلر" الانتباه إلى أنّ "بعض الرحلات يجري تحويلها إلى "مطار الملك فهد الدولي" في الدمام، وشركات طيران تواصل تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام، بينها "كي أل أم" و"بيغاسوس"".

وذكَرت المجلة أنّ ""مطار الملك خالد الدولي" في الرياض ومطارات أخرى تَحُثُّ المسافرين إلى الوُجهات المتأثِّرة على التواصل مع شركات الطيران قبل التوجُّه إلى المطار".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن الهجمات اليمنية الرحلات الجوية
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