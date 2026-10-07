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إيران

بقائي: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يفبركان الأكاذيب لتبرير العدوان على إيران
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إيران

بقائي: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يفبركان الأكاذيب لتبرير العدوان على إيران

2026-10-07 20:40
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أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، أنّ "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يلجآن إلى فبركة الأكاذيب لتبرير العدوان العسكري على إيران"، مذكِّرًا بـ"تاريخهما في تنفيذ عمليات "الراية الكاذبة"". 

ونشر بقائي، الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مقطع فيديو على منصة "أكس" استعرض فيه "تاريخ عمليات "الراية الكاذبة" الأميركية - الصهيونية على مدى العقود السبعة الماضية"، قائلًا: ""الراية الكاذبة" حيلة قديمة: فَبْرِك المشهد أولًا، ثم وَجِّه أصابع الاتهام إلى جهة أخرى، وأخيرًا استثمر النتائج".

وتابع قوله: "في ظل وضعٍ سِئِم فيه الرأي العام الأميركي والعالمي الحرب غير القانونية والعدوانية على إيران، ولم يعد لدى المعتدين أيَّ سبيل لتبرير عدوانهم العسكري، فإنّهم كحال "الغريق الذي يتشبّث بكل حشيش"، باتوا يتعلّقون بأيِّ ذريعة كاذبة لإنقاذ أنفسهم".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني ​إسماعيل بقائي​ الولايات المتحدة العدوان على إيران
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