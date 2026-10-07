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إيران

بزشكيان وبوتين: نواصل تعزيز تعاوننا الإستراتيجي
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إيران

بزشكيان وبوتين: نواصل تعزيز تعاوننا الإستراتيجي

2026-10-07 20:46
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أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، "ضرورة مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع روسيا"، مشدّدًا على أنّ "استمرار هذا المسار يأتي في إطار المصالح المشتركة للبلدين".

وأكّد بزشكيان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين هنّأه خلاله بعيد ميلاده، "مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي والإستراتيجي بين طهران وموسكو"، مشيرًا إلى "المسار الإيجابي والمتنامي للعلاقات بين طهران وموسكو"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

من جهته، تحدث بوتين عن "مسار التعاون بين طهران وموسكو في إطار "معاهدة التعاون الإستراتيجي الشامل""، مؤكّدًا أنّ "هذا التعاون مستمر ويجري متابعته بجدية رغم التطوُّرات والأحداث الجارية في المنطقة".

وأشاد الرئيس الروسي بـ"صمود الشعب الإيراني التاريخي والملحمي في مواجهة اعتداءات الأعداء"، مؤكدًا أنّ "شجاعة الإيرانيين حظيت باهتمام وإعجاب الكثيرين حول العالم".

وأعرب بوتين عن دعم بلاده لـ"المساعي الدبلوماسية في الوساطة والمساعدة في خفض التوترات"، مشدّدًا على أنّ "الأصدقاء الإيرانيين يمكنهم الوثوق بأنّ موسكو مستعدة للقيام بدور فاعل وتقديم المساعدة في هذا المجال".

بزشكيان: الأعداء يسعون لتفرقتنا

وخلال مراسم أُقيمت، الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في طهران أمام حشد من النخبة الجامعية والطلاب المتفوّقين، قال الرئيس الإيراني: "إنّ أعداء الشعب الإيراني، بمن فيهم أميركا والكيان الصهيوني، يسعون إلى بث الفرقة داخل البلاد وشل قدراتنا؛ ولكنْ إذا اتحدنا جميعًا وتجاوزنا خلافاتنا، فسنخيب آمال الأعداء وسنهزمهم".

وخاطب الجامعيين والطلاب بالقول": "إذا تحلَّيتم أنتم الشباب بالعزيمة وبذلتم الجهود، فلن تكون هناك معضلة وطنية لا يمكننا حلَّها، وسنتمكَّن من الخروج مرفوعي الرأس من هذه الظروف الصعبة التي فرضها أعداء الشعب الإيراني اليوم علينا".

وأردف قائلًا: "بصفتي أحمل أمانة المسؤولية الثقيلة، سأبذل قصارى جهدي حتى الرمق الأخير لكي نخرج بالشعب والبلاد من هذه الأزمة مرفوعي الرأس. وإذا توحدنا وتكاتفنا فسننجح حتمًا، وعلينا جميعًا أنْ نسعى معًا إلى بناء إيران قوية ومبدعة ومزدهرة".

الكلمات المفتاحية
روسيا بزشكيان إيران بوتين
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