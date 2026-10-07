أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية؛ العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء (7 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أنّ القوات اليمنية تمكّنت من طرد تحشيدات سعودية حاولت التقدّم باتجاه مواقعها شرق محافظة الجوف.

وقال سريع، إنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمّعات التحشيدات السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أنّ القوات المهاجمة لم تحرز أيّ تقدّم.

وأضاف سريع، أنّ العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدد من الآليات التابعة للقوات السعودية.

وصباحاً، أعلن سريع استهداف إمدادات عسكرية سعودية فور وصولها إلى معسكر بدر، القريب من مطار عدن الدولي جنوب البلاد، وذلك باستخدام الصواريخ الباليستية.

وأكد سريع أنّ الاستهداف الصاروخي نتج عنه مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين، مُحذّراً من "مغبّة استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية".

كذلك، أعلن سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة استطلاع مسلحة تابعة للسعودية من طراز "CH-4" في أجواء محافظة الجوف.

وتأتي هذه الضربات في إطار الردّ المستمر على العدوان السعودي واستهدافه المباشر للأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة ومأرب.

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