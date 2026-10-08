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موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-08 05:49
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08:16 |
"رويترز" عن شركة "كبلر": 7 سفن شحن فقط عبرت المضيق يوم الثلاثاء وهو الأدنى منذ 23 تموز الماضي
08:15 |
"رويترز" عن شركة "كبلر": تراجع حركة السفن جاء بعدما بلغت الهجمات على ناقلات النفط العابرة لهذا الممر المائي الحيوي الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها
08:13 |
"رويترز" عن شركة "كبلر": حركة المرور عبر مضيق هرمز تراجعت لأدنى مستوياتها في أكثر من شهرين
08:08 |
"رويترز": العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.33 دولارًا (1.33 %) إلى 101.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش
08:07 |
"رويترز": ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز
06:50 |
ترامب: أخرجنا خلال الأيام الثلاثة الماضية كميات من النفط عبر مضيق هرمز أكثر من أي وقت مضى
06:48 |
ترامب: ستيف ويتكوف يعمل الآن على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدمًا جيدًا
06:47 |
ترامب يزعم: الإيرانيون مستعدون لتقديم أي شيء لإيقاف ما يجري رغم أن الاتفاق معهم ليس خياري المفضل
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