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القوات اليمنية تستهدف مطار الملك خالد وتوجه تحذيرًا أخيرًا لشركات الطيران العالمية
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عربي ودولي

القوات اليمنية تستهدف مطار الملك خالد وتوجه تحذيرًا أخيرًا لشركات الطيران العالمية

2026-10-08 08:00
العميد يحيى سريع جدد تحذير القوات المسلحة اليمنية "وللمرة الأخيرة" لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة الاستمرار في تسيير رحلاتها الجوية عبر الأجواء السعودية
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، ضمن سلسلة عمليات نفذتها القوات المسلحة اليمنية اليوم الخميس 08 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وقال العميد يحيى سريع في بيان صباح اليوم: "تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقد أصاب هدفه بدقة وتسبب في تعطيل حركة المطار".


وجدّد العميد سريع، في بيانه، تحذير القوات المسلحة اليمنية، "وللمرة الأخيرة" لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة الاستمرار في تسيير رحلاتها الجوية عبر الأجواء السعودية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن "أجواء العدو السعودي أصبحت مسرحًا مفتوحاً لعملياتنا العسكرية اليمنية، باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وكانت القوات المسلحة استهدفت في وقت سابق مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكده أن "الإصابة كانت دقيقة -بفضل الله- وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

وبعد نحو ساعة من العملية ذاتها، جددت القوات المسلحة استهدافها لمطار الملك خالد "بصاروخ باليستي"، فيما أكد العميد سريع على أن "الإصابة كانت دقيقة -بفضل الله- وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

وفي بيان آخر أعلن العميد يحيى سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع «بيرقدار أكنجي» تركية الصنع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز".

وأوضح المتحدث في بيان له، أنه تم إسقاط الطائرة التابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالًا عدائية في أجواء محافظة تعز.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة على إسقاط القوات المسلحة، طائرة استطلاع مسلحة نوع (CH-4) تابعة للعدو السعودي"، أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف، حيث تمت عملية الاستهداف بسلاح مناسب.

كذلك أعلن العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية " تمكنت بفضل الله من استهداف تجمعات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله وخلفت العديد من القتلى والجرحى واحتراق بعض مخازن الأسلحة".

وأضاف بأن "هذا الاستهداف تزامن مع استهداف آخر لتجمعات وتحشيدات العدو السعودي جنوبي باب المندب ومنطقة السقيا ورأس العارة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وقد حققت أهدافها بنجاح وخلفت عشرات القتلى والجرحى".
 

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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