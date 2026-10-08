واصل جيش العدو "الإسرائيلي" خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دخول الهدنة يومها الـ366، فيما أسفرت الخروقات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 11 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.

وصباح اليوم الخميس، استشهدت مواطنة، وأصيب زوجها جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف منزلًا خلف الملعب الأولمبي في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

ونقلت طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للخدمات الطبية الشهيدة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ومساء الأربعاء، استشهد المواطن محمد شلوف وأصيب 13 مواطنًا جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خيمة غربي مدينة خان يونس.

وفي مخيم خان يونس، استشهد مسن، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية"، فيما أصيب مواطنان آخران، أحدهما بجراح خطيرة.

كما استشهد مواطن في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة قيزان رشوان، جنوبي مدينة خان يونس.

وأعلن مستشفى ناصر استشهد فتى متأثرًا بجراح أصيب بها في الرابع من الشهر الماضي، إثر تعرضه لطلق ناري في الرأس بمنطقة الاتصالات، شرق خان يونس.

كما استشهد مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها إثر استهداف خيمته قبل نحو عام، وذلك بعد خضوعه لرحلة علاج قصيرة في جمهورية مصر العربية.

وفجر اليوم، نفذ الجيش "الإسرائيلي" عدة عمليات نسف قرب مستشفى السلام في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع 1467، إضافة إلى 5161 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 836 شهيدًا.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 74250، فيما وصل عدد المصابين إلى 175278.



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