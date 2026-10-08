كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي العراقيون يحيون ذكرى ملحمة "طوفان الأقصى" ويشيدون ببطولات المقاومة

إيران

عراقجي إلى الساسة الأميركيين: لا تستطيعون خداع الناس إلى الأبد
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي إلى الساسة الأميركيين: لا تستطيعون خداع الناس إلى الأبد

2026-10-08 12:47
114

علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على التقرير الجديد لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، عن الخسائر التي لحقت بالطائرات العسكرية الأميركية إبان العدوان الأميركي – الصهيوني على إيران، مشيرًا بذلك إلى التكتم الذي مارسته القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" حيال هذا الكم من الخسائر.

هذا؛ وكتب عراقجي على حسابه، على منصة "إكس" اليوم الخميس (08 تشرين الأول/أكتوبر 2026): "في شهر أيار/مايو، أقرت خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي أن القوات المسلحة الإيرانية أخرجت 42 طائرة من الطائرات العسكرية الأميركية عن الخدمة، وقد ارتفع هذا الرقم حاليًا إلى 81 طائرة".

وأكد عراقجي، في منشوره، أن العدد الحقيقي لخسائر القوات الأميركية، في ما يتعلق بالطائرات، هو أكثر بكثير مما أعلنته خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي. 

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "والدليل؟ أن "سنتكوم" لا تسمح لسيناتور بالكونغرس زيارة القواعد التي يُزعم أن حالها عادية بالكامل، ولا بتفقدها..". ختم عراقجي مخاطبًا المسؤولين الأميركيين بالقول: "ليس بمقدوركم خداع الناس إلى الأبد."

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إسلامي: العقوبات والتهديدات لم توقف حركة الصناعة النووية السلمية
إسلامي: العقوبات والتهديدات لم توقف حركة الصناعة النووية السلمية
إيران منذ ساعة
عراقجي إلى الساسة الأميركيين: لا تستطيعون خداع الناس إلى الأبد
عراقجي إلى الساسة الأميركيين: لا تستطيعون خداع الناس إلى الأبد
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية: الحصار لن يُركّع الشعب.. أميركا بانتظار هزيمة جديدة  
الصحف الإيرانية: الحصار لن يُركّع الشعب.. أميركا بانتظار هزيمة جديدة  
إيران منذ 6 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
هل يقدم ترامب على ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية؟
هل يقدم ترامب على ضرب إيران قبل الانتخابات النصفية؟
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
إسلامي: العقوبات والتهديدات لم توقف حركة الصناعة النووية السلمية
إسلامي: العقوبات والتهديدات لم توقف حركة الصناعة النووية السلمية
إيران منذ ساعة
عراقجي إلى الساسة الأميركيين: لا تستطيعون خداع الناس إلى الأبد
عراقجي إلى الساسة الأميركيين: لا تستطيعون خداع الناس إلى الأبد
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية: الحصار لن يُركّع الشعب.. أميركا بانتظار هزيمة جديدة  
الصحف الإيرانية: الحصار لن يُركّع الشعب.. أميركا بانتظار هزيمة جديدة  
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة