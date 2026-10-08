علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على التقرير الجديد لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، عن الخسائر التي لحقت بالطائرات العسكرية الأميركية إبان العدوان الأميركي – الصهيوني على إيران، مشيرًا بذلك إلى التكتم الذي مارسته القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" حيال هذا الكم من الخسائر.

هذا؛ وكتب عراقجي على حسابه، على منصة "إكس" اليوم الخميس (08 تشرين الأول/أكتوبر 2026): "في شهر أيار/مايو، أقرت خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي أن القوات المسلحة الإيرانية أخرجت 42 طائرة من الطائرات العسكرية الأميركية عن الخدمة، وقد ارتفع هذا الرقم حاليًا إلى 81 طائرة".

وأكد عراقجي، في منشوره، أن العدد الحقيقي لخسائر القوات الأميركية، في ما يتعلق بالطائرات، هو أكثر بكثير مما أعلنته خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "والدليل؟ أن "سنتكوم" لا تسمح لسيناتور بالكونغرس زيارة القواعد التي يُزعم أن حالها عادية بالكامل، ولا بتفقدها..". ختم عراقجي مخاطبًا المسؤولين الأميركيين بالقول: "ليس بمقدوركم خداع الناس إلى الأبد."

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