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العراقيون يحيون ذكرى ملحمة
خاص العهد

العراقيون يحيون ذكرى ملحمة "طوفان الأقصى" ويشيدون ببطولات المقاومة

2026-10-08 12:55
107
عادل الجبوري - مراسل
277 مقالاً

كاتب من العراق

أحيا آلاف العراقيين الذكرى السنوية الثالثة لعملية "طوفان الأقصى"، والتي أطلقها رجال المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاصب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023. إذ نجح رجال المقاومة في عملية نوعية بطولية باختراق التحصينات الأمنية الشديدة للكيان على حدود قطاع غزة، وقتلوا واعتقلوا العشرات من جنود الاحتلال وضباطه.

كما عبّر العراقيون، في مهرجانات ومسيرات احتفالية حاشدة، عن فرحهم وسرورهم بالملاحم البطولية التي سطرها رجال المقاومة، في فلسطين ولبنان والعراق ولبنان واليمن وإيران، ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، تلك الملاحم التي قلبت موازين القوى وكشفت ضعف وخواء القوة العسكرية والمنظومة الأمنية للكيان، ومن يقف معه، ويسانده بالمال والسلاح والاعلام.

كذلك رأى عدد من المشاركين، في المهرجانات والمسيرات الاحتفالية بهذه المناسبة، أن ما تحقق من انتصارات للمقاومة على الجبهات الفلسطينية واللبنانية والإيرانية والعراقية واليمنية، ما هي إلا ثمرة من ثمرات دماء القادة الشهداء، وإرادة وعزم المجاهدين وإصرارهم على الحاق الهزيمة بالمحتل، وكذلك صبر وصمود جمهور المقاومة في كل مكان.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة العراق المقاومة طوفان الأقصى
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