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لبنان

الرئيس بري: العلة هي ذاتها عدم التزام “إسرائيل” بموجبات كل الإتفاقات
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لبنان

الرئيس بري: العلة هي ذاتها عدم التزام “إسرائيل” بموجبات كل الإتفاقات

2026-10-08 14:52
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استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الممثلةَ العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان.

وقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والأمنية، على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها اليومية على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى العلاقات بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي، والدور الذي يمكن للاتحاد القيام به لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، ولا سيما في ملف إعادة الإعمار ودعم موقف لبنان لجهة تمسكه بوجود قوات اليونيفل.

الرئيس بري جدد تحذيره من مغبة الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية من دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية، لافتًا إلى أن الوصول إلى مثل هذه الخطيئة هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية، وفي مقدمها القرار 1701، وهو أيضًا يؤثر سلبًا على الاتحاد الأوروبي ودوره.

كما استقبل الرئيس بري عضو مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيمس بول كلانفورد، والوفد المرافق، بحضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية، والعلاقات الثنائية.

الرئيس بري أشار أمام كلانفورد إلى أن إسرائيل لم تلتزم، ولا في أي لحظة، بأيٍّ من الاتفاقات التي أُبرمت، منذ القرار 425 إلى القرار 1701، واتفاق تشرين الثاني 2024، وصولًا إلى اتفاقية الإطار الثلاثي.

وقال الرئيس بري: "العلة هي ذاتها: عدم التزام "إسرائيل" بموجبات كل الاتفاقات".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني نبيه بري
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