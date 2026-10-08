أكّد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن ما يهدّد سلامة الملاحة الدولية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب.

وشدّد السيد الحوثي، في كلمة له في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات، الخميس 08 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، على أن القوات المسلحة اليمنية تضرب أي أهداف في البحر الأحمر والبحر العربي من أي بقعة في اليمن، مشيرًا إلى أن النظام السعودي فتح جبهة من أطراف محافظة لحج ليعتدي بها على باب المندب مترافقة مع حملة أكاذيب سقطت فيها قنوات إعلامية.

ولفت إلى أن "ألد الخصام يزداد عتوًا وإجرامًا وإصرارًا على الظلم والطغيان"، مشيرًا إلى أنه من أبرز مصاديقها في عصرنا العدو الصهيوني ورعاته الولايات المتحدة وغيرهم، مبيِّنًا أن "المعتدي السعودي من أبرز من تنطبق عليه مواصفات ألد الخصام في عصرنا وفي ساحتنا العربية والإسلامية".

وقال إن "النظام السعودي يقدم نفسه الحامل للراية الإسلامية ويجعل في العلم الوطني كلمة التوحيد، والسيف الذي لم يُشهر إلا في وجه أمتنا"، متسائلًا "متى كان للمعتدي السعودي وقفة عسكرية واحدة في مواجهة أميركا و"إسرائيل"؟".

وفي سياق المناسبة، قال السيد الحوثي: "نحن في ذكرى جريمة ومجزرة كبيرة من جرائم المعتدي السعودي باستهداف عزاء آل الرويشان بالعاصمة صنعاء"، لافتًا إلى أنها أدّت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 1000 يمني في المجزرة الكبيرة التي استهدفت صالة العزاء بالعاصمة صنعاء في العام 2016.

وأشار إلى أن الجيش السعودي استهدف مناسبات عزاء أخرى ومناسبات أفراح. كذلك، فإن جرائمه طاولت الناس والمساجد والأسواق ويواصل الاستهداف الجماعي في كل المحافظات، لافتًا إلى أن هناك مشاهد في كل هذه السنوات تدمي القلوب من قتل النساء والأطفال من قبل العدو السعودي، داعيًا إلى نشر المشاهد التي توثق الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في مختلف الوسائل الإعلامية.

وأكد السيد الحوثي على أن "النظام السعودي لا يمثل السنة المحمدية ولا مذهب السنة بل يمثل النهج الصهيوني"، مشددًا على أنه يعتمد على الأميركي والبريطاني في الأهداف التي يتم استهدافها.

ولفت قائد حركة أنصار الله إلى أن المعتدي السعودي يفتري حين يدعي أن معركته للدفاع عن المقدسات، واصفًا إيّاه بالكذاب المفتري والمجرم، ومشددًا على أن الجرائم التي يرتكبها تكشف حقيقته.

وقال السيد الحوثي: إن "من يقتل الأطفال والنساء بشكل مستمر كيف له أن يتحرك تحت عناوين حماية المقدسات؟"، مؤكدًا أن الشعب اليمني هو الحاضر لأن يكون في مقدمة الشعوب لمواجهة أي مخاطر على المقدسات.

وأضاف أن من ضمن الأهداف التي يتوخاها المعتدي السعودي من جرائمه، هو كسر إرادة الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام، مؤكدًا أن هذا سراب، وأن الشعب اليمني يزداد قناعة بمظلومية وعدالة قضيته ويزداد اندفاعًا في مواجهة النظام القاتل للأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن الأعراف القبلية لها موقف من جرائم العدو السعودي، وأن التركيبة القبلية تحركت وهي مستاءة جدًا من هذه الجرائم ومن خيانة الوطن.

وحذّر السيد الحوثي من أن مَن يورط نفسه مع المعتدي السعودي فهو يسيء إلى نفسه وإلى شعبه وبلده، قائلًا: "من يتورط مع المعتدي السعودي في عدوانه على شعبنا يدنس شرفه ويلصق العار بنفسه ويبوء بإثم المشاركة في دماء الشعب اليمني"، مشددًا على أن "التورط مع المعتدي السعودي له عواقب كبيرة".

ودعا السيد الحوثي "كل بلد ونظام إلى مساندة الشعب الفلسطيني في القضية التي لا لبس فيها بين كل شعوب العالم"، لافتًا إلى أن السعودي لا ينقصه المال ولا الإمكانات العسكرية وهو شريك لأميركا وبريطانيا و"إسرائيل".

وفي الشأن القطري، قال السيد عبد الملك الحوثي: "بالأمس نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيًا وإعلاميًا، وهذا القدر من المشاركة مشاركة في الظلم على شعبنا".

وأضاف: "نحن بالأمس أشرنا إلى القطري بما فعله به السعودي، ونقول: نذكركم بحقائق أنتم عشتموها في واقعكم بعد مشاركتكم في العدوان على بلدنا مطلع العدوان عندما لم يقدّر لكم ذلك وقام بحملة كبيرة عليكم".

وتابع إن "النظام السعودي عمل على عزل قطر بشكل تام والمقاطعة السياسية والاقتصادية والترهيب العسكري وحرّض الآخرين عليه، وله أمل في تغيير النظام في قطر كما آل خليفة في البحرين".

وقال إن "قطر عملت إبان الأمير حمد على حل النزاعات إلى درجة الغيظ السعودي منها، وإن العودة الآن للتبعية للسعودي في السياسات الخارجية تراجع كبير جدًا".

وخاطب القطريين قائلًا: "ننصح القطري نصحًا أخويًا بمراجعة حساباته، وشعبنا في موقف مظلومية ويدافع عن حريته".

وأكد السيد الحوثي أن "الشعب اليمني ليس كيانًا طارئًا بل شعب أصيل له رصيده الأخلاقي والقيمي والكرامة الإنسانية ولا يقبل بالإذلال والاستعباد مهما فعل الظالمون، وأن ثباته عظيم وراسخ، ومسار تصديه للعدوان تصاعدي على مستوى تطوير القدرات العسكرية والعمليات في الميدان".

وأضاف: "شعبنا يقدم أروع المشاهد في البطولات والشجاعة في مواجهة الظالمين والمعتدين، ولا يمكن للنظام السعودي تحقيق أهدافه بالسيطرة عليه، وشعبنا اليوم يقف في موقف متقدم في المواجهة".

وأشار إلى أن "الحرائق لا تتوقف في الأهداف السعودية وصفارات الإنذار كذلك، والضربات لتحشيداته مستمرة، موقفنا قوي وننكل بتحشيدات العدو السعودي أشد تنكيل".

وأكد كذلك، أن العدو السعودي كلما أصر على العدوان والحصار يخسر أكثر، لافتًا إلى أن خسارته تتجلى في تصدير نفطه وفي استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية.

هذا، ودعا قائد حركة أنصار الله الشعب اليمني إلى الخروج الكبير في مظاهرات مليونية يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، مؤكدًا أن "الخروج المليوني يوم الغد هو لتأكيد موقف اليمن الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني، وتأكيد على التصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة، كما لدعوة "أمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية".

وفي ختام حديثه، أكد السيد الحوثي استعداد اليمن لنصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة قادمة من تصعيد العدو "الإسرائيلي"، بأقصى وأقوى ما يستطيع وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف.

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