‏‏أعلن نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي، أن لقاءات الفصائل في القاهرة أدّت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف في حديث صحفي الخميس 08 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات سيصدر خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد محدد، مشيرًا إلى أن وفد حركة فتح سيعود إلى رام الله لمتابعة ما تم التفاهم بشأنه في القاهرة.

‏وأوضح الهندي أن تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيتم بالتوافق بين القوى والفصائل كافة، مؤكدًا أن الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة اتفقت على مواصلة الحوار الوطني.

وكانت حركة فتح قد أكدت في وقت سابق اليوم، على لسان المتحدث باسمها عبد الفتاح دولة التزامها بالموعد المحدد ما لم يطرأ توافق فصائلي أو مانع فني من لجنة الانتخابات.

‏وقال إن اللقاءات التي جرت في القاهرة "ربما ستثمر في الأيام القليلة القادمة لقاء حوار شامل"، مشيرًا إلى أن مسألة تأجيل الانتخابات قد تكون ضمن جدول أعمال هذا الحوار "طالما أن هناك توافقًا وطنيًا بشأنها".

‏ورجحت مصادر فلسطينية أن يصدر المرسوم يوم الاثنين المقبل، في وقت تكثفت الاتصالات الفلسطينية والمصرية والدبلوماسية بهدف التوصل إلى صيغة لتأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد لها، بالتوازي مع مساعٍ لإطلاق حوار وطني يهدف إلى إعادة ترتيب الساحة الفلسطينية وبناء شراكة سياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية.

‏وفي 9 تموز/يوليو الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا حدد بموجبه 28 تشرين الثاني/نوفمبر، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

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