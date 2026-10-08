أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه مذكرة رقم 243/م، قال فيها: "عملًا بقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، اعتبارًا من منتصف ليل آخر سبت من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت من شهر تشرين الأول من كل عام، تذكر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارًا من منتصف ليل 24 – 25/10/2026 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".

الكلمات المفتاحية