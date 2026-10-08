‏‏‏أشاد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بجهود وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي "يستحق التهنئة على عملية إعادة تنظيم هيكلية وزارة الصحة"، مشددًا على أنه "نوع من الإصلاح".

ولفت في بداية جلسة مجلس الوزراء الخميس 08 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عمل على موضوع "انضمام مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت رسميًا إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" IMEC، وهو "الانجاز الكبير الذي لم يأخذ حقه في وسائل الإعلام، لا بل تم التشكيك به".

وأضاف "كما لا بدّ من الثناء على التطور الذي شهده مطار رفيق الحريري والتنظيم الذي أدّى إلى تسهيل أوضاع المسافرين".

وتابع عون: "زرت، معرض الذكاء الاصطناعي، ولا بدّ من التقدّم بالتهنئة للوزير كمال شحادة، وأدعو الجميع إلى زيارة هذا المعرض ورؤية أن الجيل المشارك فيه هو لبنان المستقبل، كما لا بدّ أن يعمل مجلس النواب سريعًا لإقرار قانون إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي، لأننا أصبحنا متأخرين جدًا عن غيرنا من الدول، علمًا أننا مساهمون أساسيون في تطور هذا المجال خارج لبنان، فيما هناك من يقول إننا غير مؤهلين لمواكبة هذا التطور، وهذا كلام غير صحيح، فهناك أكثر من 27% من اللبنانيين يستعملون الذكاء الاصطناعي".

وفي موضوع التفاح، قال عون "لا بد من التنويه بالدور المهم الذي لعبه وزير الزراعة ومتابعته للمسألة، كما أشكر أيضًا السيد رودولف سعادة رئيس مجلس إدارة شركة CMA CGM الذي قدّم مساعدة لافتة من خلال تخفيض كلفة الشحن على المزارعين".

وختم عون قائلًا: "إذا كانت التهنئة لبعض الوزراء، فهذا لا يعني أن الآخرين لا يعملون، ولكن هناك بعض النواحي التي تتميز عن غيرها، إلّا أن الجهد مبذول من قبل الجميع وهناك الكثير من الناس لا يعلمون ما يقوم به الوزراء في وزاراتهم، ومن حق الشعب أن يعلم ماذا يحصل من تقدم في الوزارات والمؤسسات الرسمية".

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