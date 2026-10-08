‏جدّد مجلس الوزراء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران لمدة 5 سنوات، وعيّن ديانا ماراديان مديرة إدارة الإحصاء المركزي، كذلك قرّر المجلس الإبقاء على التوقيتين الصيفي والشتوي دون أي تعديل.

‏

‏وفي جلسة الحكومة التي عُقدت الخميس 08 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في قصر بعبدا، أعلن سلام أنه تم الاتفاق مع وزير الأشغال فايز رسامني على خطة شاملة لتعزيز النقل العام تبدأ بشراء 250 باصًا جديدًا بتمويل متوفر لتسهيل التنقل بين المحافظات وداخل المدن الكبرى، على أن يعرض الوزير رسامني تفاصيلها الأسبوع المقبل.

‏

‏كذلك، حدد سلام، بعد لقائه المعنيين بمطار القليعات، تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر موعدًا لأول رحلة تجارية منه، على أن تُعلن تفاصيل الرحلات وفتح الحجوزات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

‏

‏وفي ملف الكهرباء، أشار إلى اقتراح وزير المال زيادة القروض الميسرة للطاقة الشمسية للمواطنين، عبر مشروع قانون سيُرسل إلى مجلس النواب لإضافة اعتمادات جديدة غير تلك الموجودة في الموازنة، إضافة إلى فتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لصالح شركة كهرباء لبنان كي لا يحصل انقطاع في الكهرباء.

‏

‏وعلى صعيد المقررات، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة وهي: الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة، استكمال الأشغال والتجهيزات الإضافية اللازمة لاستكمال كل المتطلبات الأمنية والتشغيلية بالنسبة للطيران، وتشمل هذه الموافقة تكليف الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء المناقصات القانونية اللّازمة، وأقرّ طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر الشروط ومشروع العقد المتعلق بتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والأعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات؛ أي الوزارة وهيئة أوجيرو، وإجراء جردة للأصول الثابتة دون تقييم تلك العائدة لشركة الخليوي، ما يعني لا بيعَ لأصول شركتي ألفا وتاتش، لكن الوزير بحكم أن القانون 431 وقانون الموازنة يلزمانه بالقيام بهذه الجردة، يقوم بها تبعًا للقانون، وإذا أراد مجلس الوزراء تنفيذ لبنان تيليكوم، يعود للحكومة عندها بعد إدخالها في السجلات والتوثيق اللّازم اتخاذ القرار في هذا الإطار، وتم فصل مشروعي القرار اللذين سيصدران بين أوجيرو من جهة والشركتين من جهة أخرى منعًا لأي التباس قائم بهذا الخصوص، كذلك وافق مجلس الوزراء، بناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات، على توزيع مساعدات مالية استثنائية على البلديات واتحاد البلديات والقرى المجاورة لمكب سرار عكار، من الصندوق البلدي المستقل، ووافق المجلس على قرار اللجنة المشتركة بين لبنان ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، بشأن قواعد المنشأ والتعديلات المرتبطة بالاتفاقيات الزراعية الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية، وتفويض مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة التوقيع؛ أي هذه إعفاءات جمركية لصالح لبنان".

الكلمات المفتاحية