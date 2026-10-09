استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب آخرون، جراء سلسلة اعتداءات جديدة شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

فقد واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة 09 تشرين الأول/أكتوبر 2026 خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ365 على التوالي.

وشهدت مناطق متفرقة من القطاع، منذ ساعات الفجر قصفًا مدفعيًا وجويًا وإطلاق نار، إلى جانب عمليات نسف جديدة لمنازل المواطنين، في استمرار للهجمات "الإسرائيلية" رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد الطفل حسام حوسو والمواطنة انتصار أبو عصر، فيما استشهد مصباح دلول برصاص قوات الاحتلال جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مناطق شرقي مدينة غزة، أدت إحداها إلى تدمير منزل، فيما استهدفت غارة أخرى منزلًا آخر في حي الصبرة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية للمدينة.

وأدى القصف المدفعي المتواصل شرقي مدينة غزة إلى إصابة أحد المواطنين، نُقل إلى المستشفى الأهلي العربي لتلقي العلاج، فيما امتدت نيران المدفعية الإسرائيلية إلى المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوبي غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس ورفح، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة جنوبي خان يونس، وسط استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين والنازحين في مناطق إقامتهم.



ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1471 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5189، ووصل إجمالي حالات انتشال الشهداء إلى 836 جثمانًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74254 شهيدًا و175306 مصابين.



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