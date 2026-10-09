أظهر استطلاع "إسرائيلي" جديد في الكيان الصهيوني أن حزب "يِشار!" برئاسة غادي أيزنكوت لا يزال في يتصدر

قائمة الأحزاب الصهيونية في النتائج المتوقعة لانتخابات الكنيست (البرلمان) بفارق أربعة مقاعد عن حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو.

فقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات، تبلغ كتلة التغيير 55 مقعدًا مقابل 51 مقعدًا للأحزاب المؤيدة لبنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة. هذا ما يتضح من استطلاع جديد أجراه لصالح موقع «زمان إسرائيل» المستشار السياسي يوسي تاتيكا، صاحب «تاتيكا للأبحاث والإعلام»، بالتعاون مع لجنة Adgenda بإدارة روعي شيندلر.

وأوضح الموقع العبري أن الاستطلاع الجديد أُجري خلال يوم الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) وفي صباح اليوم التالي، ولذلك قد يكون لتوقيت إجراء الاستطلاع تأثير في إجابات المشاركين.

وبحسب الاستطلاع، يتجاوز "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، ولكن بصعوبة بالغة، نسبة الحسم (3.60%)، بينما يسقط "الاحتياطيون-الاقتصادية" برئاسة يوعاز هندل ويرون زليخا إلى ما دون نسبة الحسم (3.20%).

وردًا على سؤال: "لأي حزب ستصوّت/ين إذا أجريت الانتخابات اليوم؟" جاءت النتائج على الشكل التالي:

"يِشار" برئاسة أيزنكوت 24 مقعدًا، و"الليكود" 20 مقعدًا، و"معًا" برئاسة بينيت 13 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" 10 مقاعد، و"القائمة المشتركة" 9 مقاعد، و"شاس" 8 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" 8 مقاعد، و"الديمقراطيون" 8 مقاعد، و"قوة يهودية" 6 مقاعد، و"راعم" 5 مقاعد، و"الصهيونية الدينية-زهوت" 5 مقاعد، و"عمخا يسرائيل" 4 مقاعد، و"الاحتياطيون-الاقتصادية" 0 مقعد (3.20%)، و"أزرق أبيض" أيضًا 0 مقعد (1.20%).

وأشار موقع «زمان إسرائيل» إلى أن "هذه التذبذبات تؤثر في جميع استطلاعات المقاعد التي نُشرت مؤخرًا، وفي الواقع قد يحسم مصير الأحزاب الصغيرة نتائج الانتخابات ومسألة أي مرشح سيحصل على أكبر عدد من التوصيات لتشكيل حكومة.

ووفقًا للموقع، يستمر أيضًا اتجاه تعزّز الأحزاب العربية، إذ ترتفع "القائمة المشتركة" إلى 9 مقاعد — بعد أسبوع من إعلان رئيس "بلَد"، سامي أبو شحادة، عن اعتزاله بناءً على توصية المحكمة العليا. ويحصل "راعم" برئاسة منصور عباس على خمسة مقاعد.

خريطة الكتل لو أجريت الانتخابات اليوم:

- مؤيدو نتنياهو 51 مقعدًا

- معارضو نتنياهو 69 مقعدًا

خريطة الكتل لو أجريت الانتخابات اليوم

- الائتلاف 47 مقعدًا.

- عمخا "يسرائيل" 4 مقاعد.

- "كتلة التغيير" 55 مقعدًا.

- "راعم" 5 مقاعد.

- "القائمة المشتركة" 9 مقاعد.

ووفقًا لنتائج هذا الاستطلاع، في صدارة الجدول، يواصل "يِشار!" برئاسة غادي أيزنكوت تصدّره بـ24 مقعدًا، بينما يبقى "الليكود" في المرتبة الثانية بـ20 مقعدًا.



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