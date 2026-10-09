كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي جيش الاحتلال يتجه نحو تقليص عديده في جنوب لبنان بسبب "حوادث السلامة"

عين على العدو

زامير للأميركيين: التصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

زامير للأميركيين: التصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في "إسرائيل"

2026-10-09 10:32
40

نقل موقع "يديعوت أحرونوت" العبري عن رئيس الأركان الصهيوني، إيال زامير، قوله خلال محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة والجيش الأميركيين، إنه في حال حدوث تصعيد أمني مع إيران، فهناك احتمال أن تُؤجَّل الانتخابات في "إسرائيل"، المقرّر إجراؤها في 27 أكتوبر.

ووفقًا للموقع فقد طرح رئيس الأركان زامير، خلال هذه المحادثات، "مخاوف كبيرة من التداعيات السياسية والأمنية لمواجهة مباشرة جديدة مع الجمهورية الإسلامية". وبحسب مصدر مطّلع على التفاصيل، قال زامير إن اندلاع مواجهة عسكرية في هذه المرحلة قد يُجبر "إسرائيل" على تأجيل موعد الانتخابات العامة. 

وقال الموقع إنه "على خلفية تصريحات رئيس الأركان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من مساء أمس، أنه لن يحدث أي هجوم أميركي على إيران، في أي مرحلة قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى في الولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر" المقبل.

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "على هذه الخلفية، يستعد الجيش "الإسرائيلي" لاحتمال التصعيد؛ إذ إن سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) في حالة تأهب مستمرة، تحسبًا لتصعيد الساحة مع إيران، التي لا تزال تُعتبر الساحة الرئيسية. وفي جميع الأحوال، فإن أي مشاركة إسرائيلية في التصعيد مع إيران ستكون بالتنسيق مع الأميركيين".

أضاف الموقع: "الجيشان "الإسرائيلي" والأميركي على تنسيق في هذه الأيام، كما هو الحال فعليًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وانتهاء عملية «زئير الأسد» (العدوان الأميركي-الصهيوني على إيران) في شهر نيسان/أبريل. وفي هذه الأثناء، تنشغل شعبة الاستخبارات العسكرية بإعداد «بنك أهداف» في إيران يشمل جميع المجالات، بدءًا من الصواريخ، مرورًا بمنظومات النيران والتسلّح، وصولًا بالطبع إلى الأهداف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. واختار المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" عدم التعليق على هذه التصريحات".

وأشار الموقع إلى ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إلى قاعدة "تل نوف" التابعة لسلاح الجو، قبل أكثر من أسبوع بقليل،عن وجود "مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا مع اقتراب موعد الانتخابات". وقال نتنياهو في التصريح نفسه: "من هنا، من قاعدة سلاح الجو، ومن الذراع الطويلة لدولة إسرائيل، أوجّه إليكم رسالة: لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت، ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران انتخابات الكنيست
إقرأ المزيد
المزيد
جيش الاحتلال يتجه نحو تقليص عديده في جنوب لبنان بسبب
جيش الاحتلال يتجه نحو تقليص عديده في جنوب لبنان بسبب "حوادث السلامة"
عين على العدو منذ 3 دقائق
زامير للأميركيين: التصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في
زامير للأميركيين: التصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في "إسرائيل"
عين على العدو منذ 19 دقيقة
استطلاع
استطلاع "إسرائيلي": "يِشار!" برئاسة غادي أيزنكوت لا يزال في الصدارة
عين على العدو منذ ساعتين
"معاريف": عوفر فينتر ونسبة التصويت العربي قد يقلبان حسابات الانتخابات
عين على العدو منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
زامير للأميركيين: التصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في
زامير للأميركيين: التصعيد مع إيران قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في "إسرائيل"
عين على العدو منذ 19 دقيقة
وعي الهزيمة ووعي الإخفاق!
وعي الهزيمة ووعي الإخفاق!
مقالات مختارة منذ 27 دقيقة
إيران تهز هيبة أميركا العسكرية
إيران تهز هيبة أميركا العسكرية
عربي ودولي منذ 39 دقيقة
بزشكيان: لن ننسحب من طاولة المفاوضات
بزشكيان: لن ننسحب من طاولة المفاوضات
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة