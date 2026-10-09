نقل موقع "يديعوت أحرونوت" العبري عن رئيس الأركان الصهيوني، إيال زامير، قوله خلال محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة والجيش الأميركيين، إنه في حال حدوث تصعيد أمني مع إيران، فهناك احتمال أن تُؤجَّل الانتخابات في "إسرائيل"، المقرّر إجراؤها في 27 أكتوبر.

ووفقًا للموقع فقد طرح رئيس الأركان زامير، خلال هذه المحادثات، "مخاوف كبيرة من التداعيات السياسية والأمنية لمواجهة مباشرة جديدة مع الجمهورية الإسلامية". وبحسب مصدر مطّلع على التفاصيل، قال زامير إن اندلاع مواجهة عسكرية في هذه المرحلة قد يُجبر "إسرائيل" على تأجيل موعد الانتخابات العامة.

وقال الموقع إنه "على خلفية تصريحات رئيس الأركان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من مساء أمس، أنه لن يحدث أي هجوم أميركي على إيران، في أي مرحلة قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى في الولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر" المقبل.

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "على هذه الخلفية، يستعد الجيش "الإسرائيلي" لاحتمال التصعيد؛ إذ إن سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) في حالة تأهب مستمرة، تحسبًا لتصعيد الساحة مع إيران، التي لا تزال تُعتبر الساحة الرئيسية. وفي جميع الأحوال، فإن أي مشاركة إسرائيلية في التصعيد مع إيران ستكون بالتنسيق مع الأميركيين".

أضاف الموقع: "الجيشان "الإسرائيلي" والأميركي على تنسيق في هذه الأيام، كما هو الحال فعليًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وانتهاء عملية «زئير الأسد» (العدوان الأميركي-الصهيوني على إيران) في شهر نيسان/أبريل. وفي هذه الأثناء، تنشغل شعبة الاستخبارات العسكرية بإعداد «بنك أهداف» في إيران يشمل جميع المجالات، بدءًا من الصواريخ، مرورًا بمنظومات النيران والتسلّح، وصولًا بالطبع إلى الأهداف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. واختار المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" عدم التعليق على هذه التصريحات".

وأشار الموقع إلى ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إلى قاعدة "تل نوف" التابعة لسلاح الجو، قبل أكثر من أسبوع بقليل،عن وجود "مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا مع اقتراب موعد الانتخابات". وقال نتنياهو في التصريح نفسه: "من هنا، من قاعدة سلاح الجو، ومن الذراع الطويلة لدولة إسرائيل، أوجّه إليكم رسالة: لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت، ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت".

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