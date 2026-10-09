ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أصبحت خصمًا أكثر صعوبة للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، مع تحسن تكتيكاتها العسكرية.

ووفقًا للصحيفة الأميركية، فإن مواجهة الصواريخ الإيرانية تتطلب استخدام عدد أكبر من الصواريخ الاعتراضية، ما زاد الضغط على مخزونات الأسلحة الأميركية، التي تعاني أصلًا من ضغط كبير.

كما أعرب القادة الأميركيون عن قلقهم إزاء تزايد صعوبة التصدي للهجمات الإيرانية على القواعد التي تتمركز فيها القوات الأميركية، ومنشآت الطاقة، وغيرها من البنى التحتية في المنطقة.

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