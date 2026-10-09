كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي انتخابات الكيان تقترب والشرخ بين المعسكرين يزداد عمقًا

عربي ودولي

نيويورك تايمز: إيران أصبحت خصمًا لأميركا أكثر تعقيدًا وصعوبة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

نيويورك تايمز: إيران أصبحت خصمًا لأميركا أكثر تعقيدًا وصعوبة

2026-10-09 11:03
220

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أصبحت خصمًا أكثر صعوبة للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، مع تحسن تكتيكاتها العسكرية.

ووفقًا للصحيفة الأميركية، فإن مواجهة الصواريخ الإيرانية تتطلب استخدام عدد أكبر من الصواريخ الاعتراضية، ما زاد الضغط على مخزونات الأسلحة الأميركية، التي تعاني أصلًا من ضغط كبير.

كما أعرب القادة الأميركيون عن قلقهم إزاء تزايد صعوبة التصدي للهجمات الإيرانية على القواعد التي تتمركز فيها القوات الأميركية، ومنشآت الطاقة، وغيرها من البنى التحتية في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
ارتفاع أسعار الشحن يهدّد شهية آسيا للنفط الخام الأميركي
ارتفاع أسعار الشحن يهدّد شهية آسيا للنفط الخام الأميركي
عربي ودولي منذ ساعتين
سيناتور أميركي بارز يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بأميركا
سيناتور أميركي بارز يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بأميركا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مسيرة غير مسبوقة في صعدة تعلن النفير العام في مواجهة العدوان السعودي
مسيرة غير مسبوقة في صعدة تعلن النفير العام في مواجهة العدوان السعودي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
نيويورك تايمز: إيران أصبحت خصمًا لأميركا أكثر تعقيدًا وصعوبة
نيويورك تايمز: إيران أصبحت خصمًا لأميركا أكثر تعقيدًا وصعوبة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
ارتفاع أسعار الشحن يهدّد شهية آسيا للنفط الخام الأميركي
ارتفاع أسعار الشحن يهدّد شهية آسيا للنفط الخام الأميركي
عربي ودولي منذ ساعتين
بالفيديو| 230 ألفًا من أهالي مدينة كرمان في مراسم افتتاح أكبر جسر في جنوب شرق إيران
بالفيديو| 230 ألفًا من أهالي مدينة كرمان في مراسم افتتاح أكبر جسر في جنوب شرق إيران
إيران منذ 3 ساعات
سيناتور أميركي بارز يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بأميركا
سيناتور أميركي بارز يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بأميركا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
نيويورك تايمز: إيران أصبحت خصمًا لأميركا أكثر تعقيدًا وصعوبة
نيويورك تايمز: إيران أصبحت خصمًا لأميركا أكثر تعقيدًا وصعوبة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة