أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" هذا الأسبوع أن حزب الليكود يتعزّز تحديدًا بمقعد واحد، ويقود كتلة الائتلاف إلى التعادل مع كتلة أحزاب المعارضة الصهيونية، بواقع 52 مقعدًا.

بحسب الصحيفة، تتراجع المعارضة الصهيونية بمقعد واحد، إثر تراجع حزب "الديمقراطيين" بمقعد واحد. أما بقية الأحزاب في الكتلة، فتبقى دون تغيير. وفي الائتلاف، تراجع حزب "عوتسما يهوديت" بمقعد واحد، بينما تعزّز حزب "الصهيونية الدينية" بمقعد واحد. كذلك، تحافظ الأحزاب العربية على قوتها، وتحصل هذا الأسبوع على 12 مقعدًا.

ردًا على السؤال: لو أُجريت انتخابات للكنيست اليوم، لأي حزب كنت ستصوّت؟ جاءت الإجابات على النحو التالي:

"يَشار" 21 مقعدًا،

الليكود 20،

"بِيَحَد" 13،

"الديمقراطيون" 9،

"إسرائيل بيتنا" 9،

"عوتسما يهوديت" 8،

القائمة العربية المشتركة 7،

"يهدوت هتوراه" 7،

"شاس" 7،

الصهيونية الدينية 6،

القائمة العربية الموحدة (رعم) 5،

"شعبك إسرائيل" 4،

"جنود الاحتياط" وحزب "الاقتصادية" 4.

كذلك يُظهر استطلاع "معاريف" أيضًا أن 78% أجابوا بأنهم متأكدون من أنهم سيصوّتون. ويعتقد 18% بأنهم سيذهبون إلى صناديق الاقتراع، بينما يقول 4% إن احتمال عدم ذهابهم للتصويت قائم بدرجة أو بأخرى. وعند التقسيم إلى كتل، يظهر دافع أكبر للتوجّه إلى التصويت بين الذين يعتزمون التصويت لأحد أحزاب المعارضة، إذ إن 86% منهم متأكدون من أنهم سيذهبون للتصويت، مقارنةً بمصوّتي الائتلاف (81%).

وظلّ الفارق بين غادي آيزنكوت (46%) وبنيامين نتنياهو (40%) في مدى ملاءمتهما لتولّي منصب رئيس الحكومة كما كان في الاستطلاع الأخير. في المقابل، قلّص نتنياهو الفارق أمام نفتالي بينيت إلى 2% فقط (44% لبينيت مقابل 42% لنتنياهو). وأمام أفيغدور ليبرمان، يتقدّم نتنياهو بفارق 6%، مع حصوله على 44% مقابل 38% لليبرمان.

كما تؤيّد غالبية المستطلعين (53%) أن يكون حزب حريدي (يهودي متشدد دينيًا) جزءًا من الائتلاف بعد انتخابات الكنيست، بينما يعارض ذلك 41%، ولا يعرف 6% الإجابة.

ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن 38% من الصهاينة يريدون أن يكون نتنياهو رئيسًا للحكومة حتى بعد الانتخابات. ويختار 24% آيزنكوت، و14% بينيت. أما الآخرون، فيحصلون على نسب أحادية الرقم فقط.

يُذكر أن الاستطلاع أُجري يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر، على عيّنة تمثيلية ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق في الكيان.

الكلمات المفتاحية