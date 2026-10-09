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الهدية والسر.. غسان سركيس يكشف كواليس لقائه بالشهيد الأسمى في "بودكاست عالعهد" السبت

2026-10-09 11:38
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في حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد"، يطلّ المدرب الوطني لكرة السلة غسان سركيس ليفتح قلبه ويستعرض محطات وجدانية ومواقف عاشها في رحاب سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، مستذكرًا المرة الأولى التي تعرّف فيها إلى السيد عبر استماعه لمقابلة تلفزيونية، جعلته مأسورًا بالضيف الاستثنائي، كما يتطرق إلى تفاصيل اللقاء الخاص والإهداء التاريخي لكأس آسيا لسيد المقاومة، وصولاً إلى موقفه من الأحداث الراهنة.

وتجيب الحلقة عن أسئلة عدة أبرزها:

كيف بدأت قصة الكوتش غسان سركيس مع السيد نصر الله، وما الذي أدهشه وأسر مشاعره عند استماعه لمقابلته التلفزيونية الأولى؟

ما القصة الكامنة وراء إهدائه لقب بطولة كأس آسيا للسيد نصر الله مباشرة على الهواء؟

كيف عاش تفاصيل اللقاء الخاص والمهيب بالسيد؟ وما الذي جعله يرتبك ويتلعثم؟

كيف تلقى سركيس خبر استشهاد السيد نصر الله؟ ولماذا لاحقته الدموع لثلاثة أيام متواصلة؟

ما سر حبه الكبير ورابطه الوجداني بالجنوب وأهله، ولماذا يوصي بأن يكون مرقده الأخير هناك؟

كيف يقرأ سركيس أفق العدوان والمواجهة مع إيران ويرى حتمية الانتصار؟

ما الرسالة التي يوجهها سركيس لبيئة المقاومة وعوائل الشهداء، ورده على من يروج بأن "المقاومة انتهت"؟

هذه التفاصيل والمواقف الإنسانية والوطنية يرويها المدرب الوطني غسان سركيس في حلقة خاصة من بودكاست "عالعهد"، تعرض كاملة السبت (10 تشرين الأول 2026) على موقع "العهد" الإخباري.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد غسان سركيس
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