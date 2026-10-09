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سيناتور أميركي بارز يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بأميركا
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سيناتور أميركي بارز يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بأميركا

2026-10-09 12:04
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كشف السيناتور الأميركي الديمقراطي البارز كريس مورفي، بعد زيارة قام بها إلى منطقة الشرق الأوسط، عن حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بأميركا، والتي ظلت طي الكتمان.

وقال مورفي، النائب عن ولاية كونيتيكت، والعضو في لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي، إن البنتاغون منعه من زيارة إحدى القواعد الأميركية المهمة في قطر، ومع ذلك، وخلال زيارة للسفارة الأميركية في السعودية، شاهد أضرارًا قال إنها تُظهر أنه لو وقع الهجوم الإيراني نهارًا، لكان فتاكًا.

ووصف السيناتور الديمقراطي الأضرار التي رآها في الرياض بأنها "واسعة النطاق بشكل استثنائي"، وقال إن حجم الدمار كان أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.

وقال مورفي للصحفيين بعد عودته من قطر والسعودية: "لو وقع ذلك الهجوم نهارًا، لما كان هناك شك في مقتل عدد كبير من الأميركيين"، لافتًا إلى أن وزارة الحرب الأميركية تحاول منع أعضاء الكونغرس من الاطلاع عن كثب على تكاليف الحرب، ومضيفًا أن وزير الحرب بيت هيغسث "مصمم على إخفاء تكاليف هذه الحرب وعواقبها عن الشعب الأميركي".

وحول هجوم وقع صباح الثالث من آذار/مارس الماضي، "بعد أيام قليلة من شن أميركا والكيان الصهيوني عدوانًا على إيران في 28 شباط/فبراير، حيث استهدفت طائرتان مُسيرتان مجمع السفارة الأميركية في الرياض، وتسبب الهجوم في اندلاع حريق وتصاعد دخان أسود كثيف فوق المنطقة، حيث وصفت وزارة الدفاع السعودية في البداية الأضرار بأنها طفيفة"، قال مورفي إن الطائرات المُسيّرة ألحقت أضرارًا جسيمة بعدة طوابق من المبنى، وأوضح أن الهجوم استهدف جزءًا من السفارة "يتواجد فيه عدد كبير من الأشخاص"، مضيفًا أن "بعض هذه المساحة لم يعد صالحًا للاستخدام، ومن المرجح أن يبقى كذلك"، مؤكدًا أن "بعض الأضرار لن تُصلح أيضًا لأن السفارة ستُنقل قريبًا".

وزار السيناتور أيضًا رأس لفان، وهو منشأة غاز رئيسة في قطر، حيث أدت غارات الطائرات الإيرانية المُسيرة في وقت سابق من الحرب إلى توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وقال مورفي إن 17% من صادرات قطر قد فُقدت، ومن المرجح أن يستغرق إصلاح الأضرار ثلاث سنوات على الأقل، كاشفًا عن أنه لم يرَ سوى ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة في الميناء، مقارنةً بست ناقلات تعمل فيه عادةً.

وأوضح أن ناقلة واحدة تغادر الميناء يوميًا تقريبًا، بعد أن كانت تغادره نحو عشر ناقلات يوميًا في السابق.

كذلك قال مورفي إن البنتاغون منعه أيضًا من زيارة المزيد من المواقع العسكرية الأميركية. وأوضح أنه أعلن عن الزيارة قبل أسابيع من رحلته، وقدّم طلبًا خطيًا لدخول قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.

كما ذكر أنه أثار هذه المسألة مع الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية. ووفقًا لمورفي، فقد استغرب كوبر على ما يبدو عدم السماح للقادة العسكريين بالتحدث معه أيضًا.

وقال مورفي إنه لدى وصوله إلى المنطقة، أُبلغ بأنه لن يُسمح له بدخول القاعدة ولن يتمكن من التواصل مع القادة العسكريين. وردًا على ذلك، صرّح مسؤول رفيع في البنتاغون لصحيفة الغارديان بأن مكتب مورفي أُبلغ قبل الرحلة بأن وزارة الحرب لن تدعم دخوله إلى قاعدة العديد الجوية. وقد اتُخذ القرار وفقًا لتوجيهات صدرت في 3 آذار/مارس بشأن قيود السفر في المنطقة.

وقال مورفي إن الحكومة الأميركية تتجاهل الكونغرس فعليًا وتتظاهر بأنه لا قيمة له، مشددًا على "أن الديمقراطيين قادرون على السيطرة على مجلسي الكونغرس، وأن إنهاء الحرب يُمثل أولوية قصوى بالنسبة لهم".

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