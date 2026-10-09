كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي ارتفاع أسعار الشحن يهدّد شهية آسيا للنفط الخام الأميركي

لبنان

العدو
🎧 إستمع للمقال
لبنان

العدو "الإسرائيلي" يواصل عدوانه على الجنوب.. غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات

2026-10-09 12:26
119

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية لا سيما المتاخمة للمناطق المحتلة، فشنت منذ ساعات فجر اليوم الجمعة 09 تشرين الأول/أكتوبر 2026 سلسلة اعتداءات جديدة تمثلت بغارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير.

وأفاد مراسل موقع العهد الإخباري بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" شنّ فجر اليوم غارات جوية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت مدفعية العدو الصهيوني منذ منتصف الليل وحتى لحظة إعداد هذا التقرير بلدات: برعشيت، بيت ياحون، كفرتبنيت، المنصوري، النبطية الفوقا، ميفدون، وادي زبقين، ووادي السلوقي، والمنطقة الواقعة  بين بلدتي حداثا وحاريص، وأطراف بلدتي ميس الجبل وشقرا.

ونفذت قوات العدو "الإسرائيلي" ليلًا تفجيرًا عنيفًا استهدف مباني سكنية بين بلدتي كفركلا والطيبة في قضاء مرجعيون.

وأطلق جيش العدو "الإسرائيلي" فجر اليوم، قنابل مضيئة في أجواء منطقة تل النحاس، في بلدة كفركلا، بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة.

وقبل ظهر اليوم اقتربت قوة مشاة معادية ترافقها جرافة عسكرية من نوع D9 لمسافة نحو 50 مترًا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوطر الغربية، حيث تواصل جرافات عملية تجريف واقتلاع أشجار مستمرة منذ يوم أمس.

وخرقت الطائرات المُسيّرة المعادية الأجواء اللبنانية وتواصل التحليق منذ أولى ساعات الصباح فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى منخفض جدًا.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب العدو الصهيوني العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الخطيب: نحن بحاجة لسيادة في مواجهة الاحتلال ودولة في مواجهة الفوضى
الشيخ الخطيب: نحن بحاجة لسيادة في مواجهة الاحتلال ودولة في مواجهة الفوضى
لبنان منذ 34 دقيقة
"قولنا والعمل" في برالياس تحيي ذكرى قادة المقاومة وشهدائها
لبنان منذ 46 دقيقة
المفتي قبلان: لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني وليس الانتحار الوطني
المفتي قبلان: لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني وليس الانتحار الوطني
لبنان منذ ساعة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يواصل عدوانه على الجنوب.. غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
المفتي قبلان: لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني وليس الانتحار الوطني
المفتي قبلان: لبنان يريد سلطة تنفيذية لديها أهلية الإنقاذ الوطني وليس الانتحار الوطني
لبنان منذ ساعة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يواصل عدوانه على الجنوب.. غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات
لبنان منذ ساعتين
لماذا لم تتمكن
لماذا لم تتمكن "إسرائيل" من حسم الحرب مع حزب الله؟
مقالات منذ 3 ساعات
أوروبا تبحث عن دور أمني لا يزعج أميركا و
أوروبا تبحث عن دور أمني لا يزعج أميركا و"إسرائيل"
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة