واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية لا سيما المتاخمة للمناطق المحتلة، فشنت منذ ساعات فجر اليوم الجمعة 09 تشرين الأول/أكتوبر 2026 سلسلة اعتداءات جديدة تمثلت بغارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير.

وأفاد مراسل موقع العهد الإخباري بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" شنّ فجر اليوم غارات جوية استهدفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت مدفعية العدو الصهيوني منذ منتصف الليل وحتى لحظة إعداد هذا التقرير بلدات: برعشيت، بيت ياحون، كفرتبنيت، المنصوري، النبطية الفوقا، ميفدون، وادي زبقين، ووادي السلوقي، والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص، وأطراف بلدتي ميس الجبل وشقرا.

ونفذت قوات العدو "الإسرائيلي" ليلًا تفجيرًا عنيفًا استهدف مباني سكنية بين بلدتي كفركلا والطيبة في قضاء مرجعيون.

وأطلق جيش العدو "الإسرائيلي" فجر اليوم، قنابل مضيئة في أجواء منطقة تل النحاس، في بلدة كفركلا، بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة.

وقبل ظهر اليوم اقتربت قوة مشاة معادية ترافقها جرافة عسكرية من نوع D9 لمسافة نحو 50 مترًا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوطر الغربية، حيث تواصل جرافات عملية تجريف واقتلاع أشجار مستمرة منذ يوم أمس.

وخرقت الطائرات المُسيّرة المعادية الأجواء اللبنانية وتواصل التحليق منذ أولى ساعات الصباح فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى منخفض جدًا.



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