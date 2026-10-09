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"أوفياء للسيد".. السرايا اللبنانية تحيي الذكرى الثانية لسيد شهداء الأمة في سبلين

2026-10-09 16:38
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بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، نظّمت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" لقاءً حواريًا بعنوان "أوفياء للسيّد" اليوم الجمعة 09 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، في قاعة مجمع البحار في سبلين.

وشهد اللقاء حضورًا سياسيًا وحزبيًا واجتماعيًا واسعًا، تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، ومسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الوطنية والفلسطينية وحشد من الفعاليات والشخصيات في المنطقة.

وفي كلمتيهما، استحضر النائب حمادة والشيخ حمود مسيرة الشهيد السيد حسن نصر الله ومواقفه الوطنية الجامعة، مؤكدين على رمزية المناسبة ودلالاتها في هذه المرحلة الدقيقة.

وأجمع الحاضرون على مضمون الشعار المرفوع في اللقاء، نقلًا عن سيد شهداء الأمة، بأن "السرايا اللبنانية هي إطار وطني عابر للطوائف"، مشددين على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف بين مختلف القوى الوطنية والفلسطينية والفعاليات الشعبية لمواجهة التحديات الراهنة.

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