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إيران

إيران تفرض سيادتها على هرمز: حريق يلتهم ناقلة حاولت عبور المسار غير القانوني
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إيران

إيران تفرض سيادتها على هرمز: حريق يلتهم ناقلة حاولت عبور المسار غير القانوني

2026-10-09 17:55
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أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة سفينة عملاقة لنقل غاز البترول المسال كانت تعتزم عبور المسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الإصابة أدّت إلى اندلاع حريق واسع في غرفة المحركات ونظام الدفع وتوقفت عن الحركة.

وأكد الحرس الثوري في بيان، اليوم الجمعة 09 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن قواته تمسك بإدارة المضيق ولن تسمح بحضور الجيوش المعتدية في المنطقة، مشددًا على أنهم سيتعاملون بحزم مع أي تحركات للعدو تهدف للإخلال بإدارة المضيق.

وأشار إلى أن السفينة المستهدفة تدعى "إن في صنشاين" تابعة لشركة ناتويت.

وأوضح الحرس الثوري، أن المسؤولية المباشرة عن هذه الحوادث وتصعيد التوتر في النقل البحري تقع على عاتق الجيش الأميركي المعتدي الذي يتسبب فيها عبر التدخل وخداع إدارات شركات الشحن والتأمين ودفع رشاوى ضخمة، مؤكدًا أن استمرار هذه التدخلات سيؤدي لتزايد الحوادث المؤلمة.

وقال في البيان، إن الشركات التي تنخدع بالأميركيين ستُفرض عليها عقوبات وستطبق الإجراءات التأديبية اللّازمة على جميع سفن الشركات المخالفة، مضيفًا أن التعامل مع السفن المخالفة لن يقتصر بعد الآن على مضيق هرمز، وأي سفينة تعبر من المعبر غير المصرح به ستتم ملاحقتها في جميع أنحاء المنطقة وستكون عقوبتها مؤكدة.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز اميركا ايران الحرس الثوري العدوان على إيران
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