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عربي ودولي

القوات اليمنية تطرد تحشيدات العدوان السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج
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عربي ودولي

القوات اليمنية تطرد تحشيدات العدوان السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج

2026-10-09 18:00
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أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن "القوات المسلحة تمكنت وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدوان السعودي التى حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم بفضل الله". 

وأضاف "تم استهدافها بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة، وتدمير أكثر من 22 مدرعة، ومصرع وإصابة العشرات بينهم عدد من القادة ووصول أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى عدن تنقل القتلى والجرحى من تحشيدات العدوان".
 

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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