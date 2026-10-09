أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن انخفاض منسوب مياه بحر قزوين لم يعد مجرد قلق بيئي، بل تحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأمنية تهدد المنطقة بأكملها، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة ساحلية إنقاذ البحر بمفردها.

وقال بزشكيان في كلمته الجمعة 09 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أمام قمة الدول المطلة على بحر قزوين، إن انحسار المياه يفرض تحديات جسيمة على الموانئ والبنى التحتية ويدمر الموائل الطبيعية ويهدد سبل عيش الصيادين والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، موضحًا أن بحر قزوين نظام بيئي مترابط وأي ضرر يلحق بجزء منه ستظهر آثاره في في جميع أنحائه.

وأضاف أن الأزمات البيئية لا تعترف بالحدود السياسية وتتطلب تجاوز الرؤى الضيقة وتعزيز المسؤولية الإقليمية، مشددًا على أن البيئة يجب ألا تكون ضحية للخلافات السياسية أو التدخلات الخارجية، وأن حماية البحر تتطلب إرادة سياسية مشتركة وتعاونًا مستمرًا.

وأشار إلى أن سرعة التغيرات تستوجب الانتقال من مرحلة الرصد إلى الإدارة المشتركة للأزمة، معتمدين على العلم والبيانات المشتركة، لافتًا إلى أن التغير المناخي وارتفاع الحرارة وتغير الهطول وتدفقات الأنهار والتدخلات البشرية تشكل مجموعة مترابطة يجب دراستها علميًا.

وأكد بزشكيان الدور المحوري لـ"اتفاقية طهران" الموقعة عام 2003 لحماية البيئة البحرية لقزوين، والتي تعد أهم إطار قانوني ملزم، مرحبًا بقرار الاجتماع بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تضم نوابَ رؤساء حكومات الدول الساحلية، مقترحًا في هذا الإطار صياغة وتنفيذ برنامج إقليمي طويل الأمد لمواجهة انخفاض منسوب المياه.

ويتضمن البرنامج الذي اقترحه الرئيس الإيراني سبعة محاور:

1- الرصد العلمي المشترك، وإعداد برنامج شامل لمواجهة الانخفاض.

2- تعزيز آليات مكافحة التلوث، وحماية التنوع البيولوجي.

3- الارتقاء بمكانة اتفاقية طهران، وتعزيز تنفيذها.

4- تكييف البنى التحتية والموانئ مع التغيرات المستقبلية.

5- حماية الأراضي الرطبة والموائل الحساسة وإعادة تأهيلها.

6- دعم المجتمعات المحلية وقطاع الصيد.

7- توفير التمويل والتكنولوجيا لتدابير التكيف والحماية.

كذلك، شدد الرئيس الإيراني على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي لبحر قزوين، مدينًا أي هجوم عسكري يستهدف المنشآت الساحلية والموانئ والسفن، كما حصل في الهجوم على ميناء أنزلي شمال إيران خلال الحرب العدوانية الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران، والهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية، محذرًا من تداعياتها البيئية العابرة للحدود، ومؤكدًا ضرورة أن تدين جميع الدول الساحلية هذه الهجمات فورًا وبشدة، وأن تعمل على محاسبة المعتدي.

وختم بزشكيان بالقول، إن العالم أمام خيارين تاريخيين "إما مراقبة انخفاض البحر بوصفه مسارًا لا مفر منه، أو التحرك بالعلم والتعاون والإرادة السياسية"، مؤكدًا أن خيار إيران هو حماية هذا الإرث المشترك ونقله للأجيال القادمة وتحويل قزوين إلى رمز للتعاون وجسر للتواصل بين الشعوب.

الكلمات المفتاحية