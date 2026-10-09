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الطيران الحربي السعودي شن 77 غارة خلال 24 ساعة على اليمن
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عربي ودولي

الطيران الحربي السعودي شن 77 غارة خلال 24 ساعة على اليمن

2026-10-09 21:16
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي السعودي شنّ خلال الـ24 ساعة الماضية 77 غارة جوية وصاروخية استهدفت أعيانًا مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز وعمران.

وأوضح العميد سريع في بيان مقتضب الجمعة 09 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن "العدو شن اعتداءاته من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران".

وأضاف أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 1,934 غارة جوية وصاروخية.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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