أصيب 6 أشخاص بجروح، الجمعة 09 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، جراء استهداف مسيّرة صهيونية محيط بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الاعتداء في محيط بلدة حوش السيد علي أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان، إضافة إلى جريح لبناني.

وفي الجنوب، واصل الاحتلال اعتداءاته، حيث شنّ الطيران الحربي الصهيوني المعادي فجر اليوم غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، فيما استهدفت مدفعيته فجرًا وادي السلوقي وأطراف كفر تبنيت وميفدون والنبطية الفوقا والمنصوري ووادي زبقين، كذلك قصفت ليلًا بلدتي برعشيت والمنصوري ووادي السلوقي.

هذا، وألقى جيش العدو قنبلتين مضيئتين على أطراف بلدة مجدل زون لجهة وادي زبقين جنوب لبنان.

كما شنّ طيران العدو ليلًا غارات استهدفت وادي الخنازير في منطقة الحجير وأطراف بلدة حداثا، بالتزامن مع اختراق المسيرات الصهيونية الأجواء فوق عدد من البلدات اللبنانية.

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